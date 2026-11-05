«Давайте растить детей великими, а не полуфабрикатами»»: Кравченко высказался о скандале с Кридом

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель главной роли в картине «Иди и смотри» не мог представить себе, что над этим фильмом можно шутить.

Народный артист России Алексей Кравченко высказался о скандале вокруг Егора Крида, появившегося в клипе «Милый ублюдок» в лонгсливе с переработанным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Исполнитель роли Флеры признался, что глубоко поражен тем, что кому-то пришла в голову идея использовать образ пережившего военные ужасы подростка в подобном оформлении. Своими размышлениями актер поделился в интервью белорусскому телеканалу.

По словам Кравченко, ему особенно трудно осознать, что трагическую историю, оставившую тяжелый след в памяти нескольких поколений, можно было превратить в элемент модного образа. Артист вспомнил, какое впечатление фильм производил на зрителей во время проката, и подчеркнул, что его содержание невозможно воспринимать как повод для шуток.

«Вспоминаю моменты, когда ты проезжаешь кинотеатры, где идет фильм „Иди и смотри“. И если у кинотеатра стоят там пять-семь карет скорой помощи, то это „Иди и смотри“ идет. Так было. И я бы никогда не подумал, что после прошествия это немножко можно стебануть», — рассказал актер.

Кравченко допустил, что сам Крид мог не знать о существовании картины и не понимать исторического контекста изображения. Однако у артиста остались серьезные вопросы к тем, кто непосредственно работал над дизайном одежды. По его мнению, прежде чем использовать подобные образы, необходимо хотя бы разобраться, какое значение они имеют и с какими событиями связаны.

«Но, наверное, есть еще какие-то, я не знаю, организации, которые как-то должны отслеживать это. Если нет, ребята, я развожу руки и говорю: ну, значит, у нас будет вот такое поколение. Значит, мы хотим такое поколение. Значит, дальше будет еще хуже. Хотим мы этого? Это вопрос ко всем», — заявил артист.

Отдельно Кравченко затронул ответственность родителей за воспитание детей. Он выразил обеспокоенность тем, что отсутствие уважения к исторической памяти и чужому горю может стать следствием недостаточного внимания к формированию личности.

«Есть родители, которые с большим сердцем внутри воспитывают своих детей и не хотят их видеть обрывалками, понимаете? А, извините меня за такую дерзость, все-таки хотят видеть человека с большой буквы, с душой, а не полуфабрикат. Давайте растить наших детей великими, а не полуфабрикатами», — призвал Кравченко.

Что произошло?

Скандал разгорелся после выхода клипа Егора Крида на композицию «Милый ублюдок». В одном из эпизодов исполнитель появился в белом лонгсливе с изображением Флеры — главного героя военной драмы Элема Климова «Иди и смотри». Однако оригинальный образ подростка был искажен: дизайнеры добавили персонажу татуировки и пирсинг, солнцезащитные очки, а рядом разместили надпись «Маркировка дистанции».



Огромное количество зрителей возмутилось: пользователи соцсетей сочли подобную стилизацию неуместной и обвинили создателей одежды в пренебрежительном отношении к памяти жертв Великой Отечественной войны.

Фильм «Иди и смотри» 1985 года, посвященный трагедии белорусского народа во время немецко-фашистской оккупации, рассказывает историю подростка Флеры, который становится свидетелем жестоких преступлений нацистов против мирного населения. Фильм показывает ужасы войны глазами ребенка и считается одной из наиболее тяжелых и эмоционально сильных отечественных кинолент о Великой Отечественной войне.

При этом представители киностудии «Мосфильм» сообщили, что не давали разрешения на использование постера «Иди и смотри» и не согласовывали его переработку. Тот самый скандальный лонгслив, стоимость которого составляла почти 40 тысяч рублей, впоследствии сняли с продажи.

После волны критики Крид объяснил, что не знал о существовании фильма и не понимал, к какому произведению отсылает принт на его одежде. Певец заявил, что приобрел лонгслив как обычную дизайнерскую вещь и не вкладывал в образ исторического или политического смысла. Артист принес извинения тем, кого мог задеть, и распорядился скрыть спорные кадры в клипе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС