Прием, прием: «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Фото: 5-tv.ru

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В эфире УВБ-76 прозвучало одно слово, после чего станция вернулась к привычному сигналу.

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое голосовое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал, который круглосуточно отслеживает активность передатчика.

В 11:15 по московскому времени в эфире прозвучало слово «подпухлый», а также числовая последовательность 79814 2499 5166.

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Большую часть времени в ее эфире звучит монотонный повторяющийся сигнал, за который станцию прозвали «Жужжалкой». Периодически его прерывают голосовые сообщения с отдельными словами, цифрами и необычными сочетаниями.

Точное назначение радиостанции официально не раскрывается. По одной из распространенных версий, УВБ-76 может использоваться для передачи зашифрованных сообщений военным структурам.

Ранее, 26 октября, в эфире радиостанции дважды прозвучали голосовые сообщения, сменившие привычный монотонный сигнал. В 12:44 по московскому времени радиолюбители зафиксировали слово «боевосбой», а в 14:29 — «аропод».

14 октября радиостанция также передала два сообщения. Первое прозвучало в 15:20 по московскому времени и содержало комбинацию НЖТИ 75859 ЗАКОПУНШ 9186 1994. Спустя восемь минут в эфире появилось еще одно послание — НЖТИ 31899 ДРАПОТЫЛ 5029 0844 ВОЛОХЛЕВ 9232 4881.

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