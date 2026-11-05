От минтая до осетра: сколько стоит икра перед праздниками

Стоимость икры в магазинах начинается от 64 рублей за баночку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В магазинах представлено до 14 позиций деликатеса практически на любой кошелек.

Перед праздниками ассортимент икры в российских магазинах заметно расширяется: покупателям предлагают как недорогие варианты из минтая и сельди, так и продукцию премиального сегмента. Об этом сообщило URA.RU.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что в торговых сетях представлено до 14 позиций икры горбуши. Баночки весом 90–95 граммов стоят от 400 рублей. Икра кижуча встречается реже: цена упаковки весом 120 граммов начинается примерно от 3000 рублей.

Еще дороже обходится икра чавычи. Этот деликатес добывают на Камчатке, а стоимость 100 граммов начинается от 1500 рублей. Икра осетровых относится к премиальному сегменту: баночка осетровой икры весом 57 граммов стоит от 3600 рублей, стерляжьей — от 3500.

При этом в продаже есть значительно более доступные варианты. По данным АКОРТ, 120 граммов икры минтая можно приобрести минимум за 64 рубля, 130 граммов икры сельди — от 105 рублей. Икра палтуса стоит от 500 рублей за 100 граммов, щучья — от 1250 рублей за 113 граммов.

Икорный сомелье Александр Дмитриев объяснил, что на конечную стоимость продукта существенно влияет способ получения икры. Красную рыбу добывают в естественных условиях, тогда как осетровых для производства икры сегодня выращивают в аквакультуре.

«Фермеру от малька в садках нужно растить рыбу 16 лет. Корма, как правило, дорогие. Вода для рыбы должна нагреваться. Все эти расходы несет хозяйство. Поэтому мы и приходим к цене 150–200 тысяч рублей за килограмм черной икры», — отметил Дмитриев.

На стоимость также влияет возраст рыбы и период нереста. По словам эксперта, лососевые обычно идут на нерест на втором или третьем году жизни. У самых мелких представителей осетровых этот период наступает через три-четыре года.

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