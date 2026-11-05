За несколько часов до гибели позвонил другу: актера из «Невского» нашли мертвым в машине

Фото: Кадр из т/с «Невский. Охота на Архитектора», реж. Дмитрий Аверин 2021 г.

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Смерть 39-летнего артиста стала для многих неожиданностью.

Актер Алексей Борошнин был найден мертвым в собственной машине. Об этом изданию aif.ru рассказал его друг Сергей.

Сердце артиста перестало биться на 40-м году жизни в ночь с 31 октября на 1 ноября. Незадолго до этого он перенес операцию, и только начал возвращаться к обычной жизни.

Сел в автомобиль и больше не вышел

По словам Сергея, ничего не предвещало беды. После выписки актер был активным, чувствовал себя хорошо, чуть ли не лучше, чем когда-либо. Борошнин строил грандиозные планы на будущее: недавно купил машину, присматривал дом, готовился к новым съемкам и вернулся к работе в театре. В последний раз он вышел на сцену 28 октября, играя в детском спектакле.

Друг актера виделся с ним за несколько часов до трагедии, вечером 31 октября. Ничего не указывало на то, что артиста вскоре не станет. Однако ночью Борошнин сам позвонил приятелю и сообщил, что ему внезапно стало плохо.

«Он сказал, что чувствует боль в груди. Может, было что-то с сердцем, инфаркт или инсульт, а он не понял этого. Леша сообщил, что просто прогуляется, а чуть позже сказал, что вроде бы его отпустило», — вспоминал Сергей.

Но позднее артиста нашли мертвым в собственном автомобиле в городе Лодейное Поле Ленинградской области, где он и проживал. На камерах видеонаблюдения видно, как актер садится в машину, но из нее он так и не вышел. Предположительно, в какой-то момент его состояние ухудшилось, и он решил отправиться в больницу. Но до медицинского учреждения Борошнин так и не добрался.

«Мы будем помнить тебя»

Смерть артиста не осталась незамеченной его коллегами. Теплые слова написала режиссер молодежного образцового театра «Комедиант» Тамара Бебякина-Петрова.

Она отметила талант Борошнина и вспомнила о том, каким он пришел в театр более 20 лет назад.

«Когда в 2002 году мальчишкой пришел в молодежный театр „Комедиант“, первая мысль была: „Надо же, его же Боженька поцеловал!“ Как пластилин, из него можно было лепить любой образ», — отметила постановщица.

Также она предположила, что именно его творческая натура стала причиной того, что артист ушел из этой жизни так рано.

«Как все творческие талантливые люди, он был раним. Любая неудача, какая-то несбывшаяся мечта, оставляла рубец на сердце. Вот оно и не выдержало! Мы будем помнить тебя! Ярким, рыжим, танцующим рок-н-ролл. Ты был хороший парень, друг, сын, брат!» — написала Бебякина-Петрова.

О том, что смерть Борошнина стала неожиданностью, написали и в некрологе представители драматического театра «Апрель» в Лодейном Поле, где актер служил с 2014 года, и на сцене которого отыграл свой последний спектакль.

«Так неожиданно и непостижимо рано перестало биться его сердце. Еще 28 октября он выходил на сцену в детском спектакле, дарил детям радость, и нам до сих пор трудно поверить, что его больше нет», — отметили в некрологе.

Там также добавили, что артист был для труппы не только коллегой, но и хорошим другом, на которого всегда можно было положиться. В этом театре его запомнят как искреннего человека с теплой улыбкой и невероятной энергетикой, которой он умел делиться со зрителями в зале.

Прощание с Алексеем Борошниным прошло 4 октября в траурном зале города Лодейное Поле. Похоронят актера на его родине — в селе Ильинско-Подомское Архангельской области 5 ноября.

Будущий артист родился 24 апреля 1987 года. Он окончил Архангельский областной колледж культуры и искусства. Играл в театре и кино. Зрители могли его видеть в таких проектах, как «Невский. Охота на Архитектора», «Темная сторона света-2» и других.

Последний сериал с его участием «Страх над Невой. Огненный круг» вышел на экраны в апреле 2026 года.

Ранее, на 39-м году жизни, умер актер Иван Скицан. Его сердце остановилось в больнице.

С 2010 года артист служил в труппе МХАТ имени Горького, а также работал в Театре на Юго-Западе. Их зрителям он запомнился по роли Тибальта в «Ромео и Джульетте» и Фортинбраса в «Гамлете» режиссера Валерия Беляковича.

Любители кино могли видеть Скицана в картине «Утомленные солнцем-2», а также в сериалах «Маргоша» и «Ранетки».

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