Зуб не туда: в Москве хомяку во второй раз пришлось спасать щеку

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

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Ветеринары приняли непростое решение.

В Москве ветеринарам пришлось повторно оперировать хомяка по кличке Тишка. У питомца снова пророс сквозь щеку верхний резец. Об этом сообщили ТАСС в ГБУ «Мосветобъединение».

Проблема у Тишки довольно необычная. Один из верхних резцов растет неправильно, направляясь вверх вместо того, чтобы стачиваться естественным образом. Из-за этого зуб пробивает щеку и доставляет животному боль.

Впервые хомяка оперировали четыре месяца назад в Тушинской ветеринарной клинике. Тогда специалисты укоротили резец и достали из щечного мешка скопившуюся там пищу.

«Аномально растущий резец надо было регулярно корректировать, но владельцы не уследили за его ростом, и история повторилась: зуб снова пророс сквозь щеку хомяка», — рассказал собеседник.

Ветеринары решили, что повторять прежнюю процедуру больше нет смысла, и удалили проблемный резец полностью. Операцию провели под специальным газовым наркозом. После вмешательства хомяка поместили в кислородный бокс.

Тишка благополучно перенес операцию и отправился домой. Теперь ему больше не придется терпеть постоянную боль и мучиться с приемом пищи из-за злополучного зуба.

В «Мосветобъединении» уточнили, что подобные операции грызунам и зайцеобразным проводят специалисты-ратологи в нескольких столичных ветклиниках. Записаться к таким врачам можно круглосуточно через контакт-центр государственной ветеринарной службы.

Помощь людей требуется не только домашним животным. В Комсомольске-на-Амуре спасатели вытащили молодую косулю из ледяной полыньи. Животное заметили на тонком льду недалеко от берега — самостоятельно выбраться из западни оно уже не могло, поэтому очевидцы вызвали спасателей МЧС России.

На месте выяснилось, что ситуация непростая — животное находилось всего в пяти метрах от берега, но было сильно обессилено, а под тонким льдом скрывалась еще одна опасность: дно резко обрывалось, и глубина достигала трех метров.

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