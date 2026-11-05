Овсяное и миндальное молоко могут повышать риск гормонального сбоя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Желание питаться правильно иногда приводит к неожиданным последствиям.

Овсяное, миндальное молоко и другие растительные заменители молочных продуктов могут повышать риск нехватки йода, кальция и некоторых витаминов. Особенно уязвимыми оказались подростки, беременные и женщины репродуктивного возраста. Об этом сообщает Daily Mail.

К такому выводу пришли британские исследователи из Университета Суррея и Королевского университета Белфаста. Ученые предупреждают, что даже частичная замена обычных молочных продуктов растительными аналогами без дополнительного обогащения может снижать поступление важных микроэлементов.

Наиболее серьезные опасения у специалистов вызвал йод, недостаток которого способен нарушать работу щитовидной железы.

Чем опасна замена коровьего молока растительным

Для исследования специалисты проанализировали данные о питании 3500 человек, участвовавших в британском Национальном исследовании питания и рациона.

Дополнительно ученые изучили пищевую ценность 164 растительных напитков, 76 заменителей йогурта и 67 альтернатив сыру.

Выяснилось, что только 12% исследованных продуктов были обогащены йодом. Кальций добавляли в 61% продуктов, витамин B12 — в 46%, а рибофлавин, известный как витамин B2, содержался в обогащенной форме примерно в каждом пятом продукте.

При замене обычных молочных продуктов растительными аналогами поступление всех четырех микроэлементов снижалось.

Наиболее заметным оказалось уменьшение количества йода.

Почему недостаток йода может привести к набору веса

Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, которые участвуют в регуляции обмена веществ, роста и развития организма.

При продолжительной нехватке этого микроэлемента может нарушаться функция щитовидной железы.

Одним из возможных последствий становится гипотиреоз — состояние, при котором железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Оно может сопровождаться усталостью, сухостью кожи, запорами, выпадением волос, трудностями с концентрацией внимания и увеличением массы тела.

В некоторых исследованиях гипотиреоз связывали с прибавкой веса до пяти килограммов.

Особенно опасен недостаток йода во время беременности, поскольку гормоны щитовидной железы необходимы для нормального развития мозга ребенка.

Даже умеренный дефицит этого вещества в период беременности может быть связан с долгосрочными нарушениями когнитивных функций у детей.

Насколько увеличивается риск дефицита йода

Исследователи смоделировали разные варианты замены молочных продуктов растительными альтернативами. Оказалось, что при сокращении употребления обычных молочных продуктов на 20–35% доля людей с недостаточным поступлением йода заметно увеличивалась.

Среди девочек-подростков показатель вырос с немногим более половины почти до двух третей. У женщин репродуктивного возраста доля тех, кто не получал достаточно йода, увеличилась с 32% до 42%.

Еще более существенные изменения ученые обнаружили при моделировании полного отказа от обычных молочных продуктов. В таком случае недостаточное потребление йода прогнозировалось у 80% девочек-подростков и 72% мальчиков того же возраста.

При этом важно учитывать, что исследование оценивало поступление микроэлементов с пищей, а не наличие клинически подтвержденного дефицита у каждого участника.

Как растительное молоко влияет на здоровье костей

Помимо йода, исследователи обратили внимание на кальций. Этот минерал необходим для поддержания прочности костей и нормального функционирования организма.

По данным исследования, около трети британских мальчиков-подростков уже получают недостаточно кальция с питанием. При замене молочных продуктов растительными аналогами доля таких подростков могла увеличиться почти до половины.

Среди девочек-подростков при аналогичном изменении рациона недостаточное поступление кальция прогнозировалось примерно у 70%.

Специалисты предупреждают, что продолжительная нехватка этого вещества может негативно влиять на формирование костной ткани и повышать риск остеопороза в будущем.

Почему не все растительные напитки одинаково полезны

Авторы исследования подчеркивают, что проблема заключается не в самом происхождении растительного молока, а в его пищевом составе.

Некоторые производители дополнительно обогащают напитки йодом, кальцием и витаминами. Однако значительная часть продукции не содержит этих веществ в сопоставимых с обычным молоком количествах.

Например, соевое молоко от природы обычно содержит несколько больше йода, чем овсяное или миндальное, но без дополнительного обогащения все три варианта остаются бедными источниками этого микроэлемента.

По словам ведущего автора исследования Сары Бат, проблема особенно актуальна для Великобритании, где отсутствует обязательная программа йодирования соли.

«Многие люди не знают о важности йода и о том, что молочные продукты являются одним из его богатейших пищевых источников в Великобритании», — отметила исследовательница.

По ее словам, необогащенные растительные аналоги обычно содержат крайне мало йода, что может создавать проблемы для некоторых групп населения.

Как восполнить недостаток йода без молочных продуктов

Специалисты рекомендуют получать необходимый йод с разнообразным питанием. К его пищевым источникам относятся рыба, яйца и молочные продукты.

Людям, которые полностью исключают животную пищу, специалисты советуют обращать особое внимание на состав растительных альтернатив.

При необходимости вопрос приема добавок следует обсуждать с врачом. Однако избыток йода тоже может представлять опасность.

Особенно осторожно необходимо относиться к добавкам на основе морских водорослей, которые способны содержать высокие дозы этого микроэлемента.

Чрезмерное поступление йода может нарушать работу щитовидной железы и сопровождаться потерей веса, дрожью и другими неприятными симптомами.

Нужно ли отказываться от овсяного и миндального молока

Исследователи не призывают полностью исключать растительные напитки из рациона. Вместо этого они предлагают уделять больше внимания обогащению такой продукции необходимыми витаминами и минералами.

По мнению специалистов, обязательное добавление йода и других важных микроэлементов могло бы снизить риски для здоровья населения.

Еще одним возможным решением ученые назвали обогащение йодом хлеба.

Соавтор исследования Кэти Никол подчеркнула, что переход к более экологичным системам питания не должен происходить за счет здоровья людей.

Овсяное и миндальное молоко могут оставаться частью сбалансированного рациона. Однако при замене ими обычных молочных продуктов важно проверять содержание йода, кальция и витаминов, чтобы избежать недостаточного поступления необходимых веществ.

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