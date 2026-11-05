Не спешите обижаться на кошек: ученые нашли объяснение их безразличия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Домашних питомцев можно поделить на четыре типа по характеру.

Кошка, которая избегает общения с незнакомыми людьми, не обязательно испытывает к ним неприязнь. Иногда за настороженным поведением скрывается застенчивость, похожая на ту, которую можно наблюдать у маленьких детей. К такому выводу пришли ученые, изучившие особенности характера 310 домашних кошек. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что некоторые животные одновременно испытывают страх перед незнакомыми людьми и предметами, но при этом проявляют к ним выраженный интерес.

Такое сочетание осторожности и любопытства напоминает поведение застенчивых детей, которые хотят изучить что-то новое, но боятся возможной опасности.

Почему кошка боится людей, но все равно к ним подходит

Обычно поведение домашних кошек оценивают по степени их общительности или пугливости. Однако ученые предположили, что подобное разделение не отражает всех особенностей кошачьего характера.

Для проверки этой гипотезы исследователи использовали опросник, первоначально разработанный для оценки личностных особенностей детей.

Владельцам 310 кошек предложили ответить на вопросы о поведении питомцев. Ученые оценивали три характеристики: застенчивость, выраженность страха и стремление приближаться к незнакомым людям или новым игрушкам.

В результате специалисты выделили четыре основных поведенческих типа.

Какие четыре типа характера обнаружили у кошек

Первую группу составили очень общительные животные. Они практически не испытывали страха и охотно подходили к незнакомцам и новым предметам.

Ко второй группе отнесли общительных кошек, которые также проявляли интерес к окружающему миру и сравнительно редко демонстрировали испуг.

Третий тип исследователи назвали пугливым. Такие питомцы настороженно реагировали на незнакомые ситуации и старались избегать контакта.

Однако наиболее интересной для ученых оказалась четвертая группа — застенчивые кошки.

Эти животные отличались одновременно высоким уровнем страха и выраженным желанием исследовать незнакомые предметы или приближаться к людям.

Именно подобное противоречие исследователи сравнили с застенчивостью у маленьких детей.

Кошка может хотеть познакомиться с человеком, но одновременно опасаться приближения. Поэтому она наблюдает со стороны, медлит или пытается осторожно сократить расстояние.

Какие кошки чаще бывают застенчивыми

Исследователи обнаружили, что застенчивый тип поведения чаще встречался среди самцов, происходивших от бездомных кошек. Однако это не означает, что все коты или животные с таким происхождением обязательно отличаются застенчивостью.

Речь идет о закономерности, выявленной среди участников конкретного исследования.

Авторы работы подчеркнули, что подобные результаты свидетельствуют о сложности личностных особенностей животных.

«Наши результаты показывают, что застенчивость у кошек сложнее, чем просто страх перед людьми, поскольку животные демонстрируют разнообразные модели социального поведения», — объяснили исследователи.

По их мнению, привычное разделение питомцев на дружелюбных и пугливых может мешать владельцам правильно понимать их реакции.

Как помочь застенчивой кошке привыкнуть к человеку

Ученые считают, что результаты исследования могут быть полезны не только владельцам домашних животных, но и сотрудникам приютов.

Питомец, который не подходит к человеку сразу, не обязательно отказывается от общения.

В некоторых случаях он может испытывать интерес, но нуждаться в большем времени для привыкания к незнакомой обстановке.

Исследователи предполагают, что постепенное увеличение контактов с людьми способно помочь таким животным чувствовать себя увереннее.

При этом важно учитывать индивидуальное поведение конкретной кошки, а не пытаться оценивать ее характер исключительно по реакции на первое знакомство.

«Вместо того чтобы просто называть кошек дружелюбными или робкими, мы надеемся, что наше исследование побудит владельцев внимательнее наблюдать за индивидуальным поведением каждого питомца», — отметили авторы.

Специалисты считают, что более глубокое понимание кошачьего характера поможет создавать комфортные условия для животных и улучшать их благополучие.

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