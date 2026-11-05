Генсек ООН Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по Буче

Фото: www.globallookpress.com/Shang Xuqian

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Российская сторона вновь обратила внимание на то, как готовился доклад о событиях 2022 года.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов главы МИД РФ Сергея Лаврова, касающихся событий в Буче и доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом заявил ТАСС директор Департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов.

По его словам, в апреле Лавров направил Гутерришу вопросы по поводу опубликованного в 2022 году доклада УВКПЧ. Российская сторона, как отметил дипломат, до сих пор не получила ответа ни на один из них.

«Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», — отметил он.

Логвинов призвал ознакомиться с перепиской МИД РФ и Секретариата ООН по Буче, которая, по его словам, размещена на сайте российского ведомства. Среди вопросов Лаврова был и тот, на каком основании ООН допустила публикацию серьезных обвинений в адрес России, если в документе использовалась формулировка о «разумных основаниях полагать» наличие перечисленных фактов.

Также российская сторона интересовалась источниками статистики о погибших. По словам Логвинова, в докладе использовались данные украинского источника, а приведенные оценки числа погибших существенно различались — от 21 до 1365 человек.

Дипломат заявил, что Москва считает позицию Гутерриша по украинскому кризису ангажированной. По его мнению, этим объясняется отсутствие полноценного взаимодействия с российской стороной по вопросу расследования событий в Буче.

Логвинов также рассказал о докладе Международного общественного трибунала, который, по его словам, изучают эксперты и журналисты. В начале октября Международная ассоциация по фактчекингу, как утверждает дипломат, опубликовала журналистское расследование, в котором были сделаны выводы о возможных фальсификациях.

В октябре Лавров вновь направил Гутерришу послание. Глава МИД РФ призвал учесть сведения из доклада трибунала и пересмотреть выводы УВКПЧ, связанные с событиями в Буче.

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