Пора отказаться от горячей воды: чем полезен холодный душ для здоровья
Холодный душ помог сократить количество дней на больничном на 31%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/АННА СЕЛИНА/Анна Селина
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Исследователи выяснили, как ежедневная привычка повлияла на самочувствие.
Привычка принимать холодный душ может приносить пользу не только самочувствию, но и окружающей среде. К такому выводу пришли исследователи Базельского университета в Швейцарии, изучившие влияние холодной воды на участников эксперимента, сообщило издание «Доктор Питер».
В исследовании приняли участие 719 здоровых людей в возрасте от 18 до 65 лет, которые до этого не практиковали закаливание. В течение 12 недель добровольцы должны были ежедневно принимать душ с максимально холодной водой не менее 30 секунд, а при возможности — несколько минут.
Первые недели испытания оказались наиболее сложными: часть участников отказалась продолжать эксперимент. Однако те, кто остался, со временем привыкли к процедуре. Многие добровольцы рассказывали, что после холодного душа чувствовали себя бодрыми и отдохнувшими.
Исследователи также сравнили показатели участников с контрольной группой. Выяснилось, что люди, регулярно принимавшие холодный душ, брали на 31% меньше больничных. При этом речь шла именно о количестве дней нетрудоспособности, а не о полном отсутствии заболеваний.
У привычки есть и экологическая сторона. Чем холоднее вода, тем меньше энергии требуется для ее нагрева. Кроме того, участники эксперимента отмечали, что после перехода на холодную воду проводили в душе меньше времени, что помогало сокращать расход воды.
По расчетам ученых, если принять душ объемом 45 литров и снизить температуру воды с 40 до 15 градусов, можно сэкономить около 1,3 кВт·ч энергии. За 12 недель эксперимента это позволило в среднем сократить выбросы углекислого газа примерно на 15 килограммов на человека. Исследователи сравнили такой объем с выбросами от автомобильной поездки на 100 километров.
Психолог доктор Лена Глазер, участвовавшая в исследовании, отметила, что людям бывает сложно менять привычки, если для этого приходится отказываться от привычного комфорта. По ее словам, личная выгода может стать дополнительной мотивацией.
При этом превращать холодный душ в испытание на выносливость необязательно. По рекомендации исследователя, температуру воды можно снижать постепенно, чтобы адаптация к новой привычке проходила легче.
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