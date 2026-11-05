+Огонь по своим: сибирский охотник принял товарища за лису и ранил его

Охотник в Красноярском крае принял товарища за лису и ранил его

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пуля попала мужчине в ногу.

В районе Минусинска Красноярского края 71-летний охотник ранил 23-летнего товарища, приняв его за лису. Об этом сообщили на канале МВД по региону в мессенджере МАКС.

Трое жителей села Кавказское поехали на охоту. На месте они разошлись в трех разных направлениях выслеживать зверей.

«Охотник услышал, что справа его 58-летний приятель несколько раз выстрелил. Мужчина подумал, что лиса бежит в его направлении, и начал стрелять по предполагаемой добыче», — сообщили в ведомстве.

В итоге мужчина получил ранение в ногу. После произошедшего товарищи сразу же погрузили пострадавшего в автомобиль и доставили его к местным фельдшерам — раненому оказали первую помощь и увезли в больницу, а позднее доставили санитарной авиацией в Красноярск. В МВД возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирской области — тогда охотник также вместо лисы подстрелил товарища, причем дробь попала в оба бедра и мошонку пострадавшего.

Этот инцидент имел место неподалеку от села Осинцево Чановского района. К счастью, тогда раненого также оперативно доставили к врачам — он уже был в состоянии геморрагического шока от кровопотери, но выжил.

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