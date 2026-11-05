Кипятим и стираем правильно: как сэкономить на электричестве без ограничений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Простые бытовые привычки могут положительно сказаться на финансовом состоянии человека.

Правильный режим стирки и уход за чайником помогут сэкономить с деньги на электричестве без ограничений в быту. Об этом изданию Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Наибольший эффект достигается за счет замены ламп на светодиодные, отключения техники от розетки (в частности, роутера, ноутбука и телевизора), разумного использования стиральной машины (стирка при низких температурах) и регулярного удаления накипи», — уточнил эксперт.

Он пояснил, что одна лампа накаливания в 60 Ватт потребляет столько же, сколько восемь LED-ламп мощностью семь-восемь Ватт каждая. Таким образом, одна диодная лампа способна за месяц сэкономить около 40 рублей. Кроме того, служат они в десять-пятнадцать раз дольше, чем их предшественницы.

Также экономист добавил, что некоторые не выключенные из розетки приборы продолжают потреблять электричество даже в режиме ожидания. Например, телевизор «ест» 7,008 киловатт-часа в год, а ноутбук — 12,045 киловатт-часа. Однако необходимо учесть, что этот способ подходит только тем устройствам, которые не должны оставаться включенными постоянно. Если, допустим, выключить роутер в квартире, оборудованной системой умного дома, то это нарушит работу техники.

Значительная часть электроэнергии при стирке, по словам Щербаченко, уходит на нагрев воды. Поэтому режимы с меньшей температурой помогают экономить электроэнергию. При этом современные чистящие средства позволяют справляться с повседневными загрязнениями даже при невысокой температуре. К тому же 30-градусный режим подходит для большинства повседневных вещей в гардеробе человека, помогает им сохранять цвет и форму. Однако перед запуском стоит ознакомиться с рекомендациями на самом изделии.

Также, по данным специалиста, в устройствах, кипятящих воду, время нагрева зависит от объема накипи. Все потому, что она ухудшает теплопередачу. Поэтому слой отложений всего в один-два миллиметра может повысить расход электроэнергии на 10–15%. А значит, для экономии средств, необходимо регулярно чистить подобные приборы.

Выбор между кондиционером и разными типами обогревателей влияет не только на комфорт в помещении, но и на счет за электроэнергию. Поэтому этот аспект тоже необходимо учитывать перед выбором устройства для обогрева квартиры.

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