Африканский сом обрусел: ученые вывели более живучий гибрид экзотической рыбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Добиться таких результатов удалось через скрещивание двух пород.

Африканский сом может стать вполне российской рыбой. Ученые вывели гибрид, который унаследовал от южных предков быстрый рост и питательность, но при этом научился переносить гораздо более холодную воду. Теперь его можно выращивать не только в теплых регионах. У отечественных рыбных хозяйств появится шанс расширить производство, а у покупателей — получить доступную альтернативу импортным сибасу и дорадо. Как генетика меняет рынок, расскажет коррреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Африканский сом обрусел. Ученые скрестили две породы, расшифровали геном и создали новый вид. Который заметно живучее и больше южных предков.

Российский гибрид куда мясистее африканского собрата. У него меньше голова и хвост. За счет этого филе в нем почти 70%.

Проблема была одна — в температуре. В Африке сом обитает в воде, прогретой до 28 градусов. Из-за этого в России их разводят только на юге либо в специализированных чанах с идеальными условиями для жизни.

«Это таманская самка. Весом шесть килограммов. Она участвует у нас в гибридизации сомов», — сказал инженер 1 категории Центра «Аквакультуры» МГУТУ имени К. Г. Разумовского Максим Царьков.

Новый сом — это гибрид михайловской и таманской пород. От первой ему досталась огромная масса и низкий процент жира, от второй — выносливость. Поэтому его можно будет разводить почти круглогодично и в любых прудах.

«Было выявлено, что действительно экспрессируются гены, характерные для антарктических видов рыб. Мы достигли того, что можем выращивать сома при температуре от 18 до 25 градусов», — сказала кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Центра «Аквакультуры» МГУТУ имени К. Г. Разумовского Анастасия Климук.

Пока ученые работают над генетикой, рестораны проводят кулинарные эксперименты с клариевым сомом, ближайшим собратом нового подвида. И говорят: это почти идеальная рыба для кухни и меню.

«Суть именно клариевого сома в том, что он не отдает тиной. Он не воняет, как другая речная рыба. Плюс к этому у него очень текстурное мясо. То есть это нечто среднее между рыбой и птицей», — сказал бренд-шеф Рустам Даутов.

Но тут возникла неожиданная проблема. Сом есть, а вот мастеров, которые умеют с ним правильно работать и раскрыть его вкус, пока не хватает.

«Мы плохо, кстати, работаем с речной и прудовой рыбой. Нужны навыки. Очень мало рестораторов, которые в этом деле продвинулись», — сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Рыбное меню в России все еще зависит от импорта. Сибас и дорадо завозят в среднем от 1200 рублей за килограмм. Поставки трески нестабильны. Новый гибридный сом может выровнять ситуацию на рынке, причем будет вдвое дешевле.

Филе теплолюбивого клариевого африканского сома и сейчас можно найти в магазинах. Правда, по ресторанной цене и с запашком. Холодоустойчивый гибрид должен это изменить. Если получится — выиграют все. Но первым покупатель, который наконец увидит на прилавке отечественную рыбу без импортной цены.

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