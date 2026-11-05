Враг уничтожен: российский разведчик в одиночку сдерживал группировку ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Такая служба требует выдержки, точного расчета и умения действовать в самых сложных условиях.

Даже самые современные технологии не заменят человека, который способен скрытно действовать на земле, следить за противником и передавать командованию важнейшие сведения.

Сегодня профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Их служба требует выдержки, точного расчета и умения действовать в самых сложных условиях. Как готовят таких бойцов и с какими испытаниями они сталкиваются на передовой — узнал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В работе бойцы-разведчики 30-го отдельного гвардейского батальона группировки войск «Центр».

«Тренировки проходят в подразделении, прямо на бывших позициях ВСУ, по натовскому стандарту подготовленных, несколько попыток за день», — сказал корреспондент.

«Пробраться в тыл врага незамеченным. Но при этом у разведки стоят еще цели: совершать диверсии, зачищать противника, для того чтобы он делал какие-то необдуманные, поспешные решения, выводы», — сказал заместитель командира взвода 30-го отдельного гвардейского батальона группировки войск «Центр» с позывным «Рама».

Один разведчик 15-й гвардейской бригады «Центра» против целой группировки ВСУ, которая пыталась взять под контроль основной путь снабжения на направлении. С бойцом с позывным «Никипел» на связи были все подразделения нашей армии.

«Я знал направление этих людей, сколько их там. Мне с моей точки, которую я держал, уходить никак было. Они ничего не могли сделать, они сколько меня выбивали, там аж черные пятна выжигали», — сказал разведчик с позывным «Никипел».

На позиции в полном одиночестве разведчик провел несколько месяцев. Так было проще оставаться незамеченным. Враг знал, что на территории есть наши «глаза», искал и пытался уничтожить.

«Били танками, били „польками“, били „птицами“, „баба-ягами“, артиллерией работали. Пешие пробовали зайти, не с одной стороны, с нескольких группы», — сказал «Никипел».

В итоге по передачам «Никипела» уничтожили все группы ВСУ, после выбиты позиции. Войсковая разведка не подвела, бойцы свою задачу выполнили.

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