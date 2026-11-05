«Там живут бродяги»: в месте исчезновения Усольцевых могли находиться опасные личности

Фото: www.globallookpress.com/Anastasia Sorgina

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Криминальная версия пропажи семьи до сих пор не исключается правоохранительными органами.

В районе исчезновения семьи Усольцевых, в тот период могли находиться опасные люди. Об этом изданию aif.ru рассказал знакомый исчезнувших, исследователь Валентин Дегтерев.

Люди боятся сообщать об этом

Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. По словам Дегтерева, в тот период в этом месте могли находиться подозрительные и опасные личности.

«Я знаю, что в лесу живут бродяги. Более того, когда Усольцевы пропали, были найдены нелегальные мигранты, которые жили там при леспромхозе. Их выселили и депортировали из России. Это реальный факт, не выдумка. Люди в том районе действительно могут подвергаться опасности», — уточнил знакомый пропавших.

Он предположил, что местные жители просто боятся обращаться за помощью в правоохранительные органы. Однако исследователь убежден, что о таком необходимо говорить открыто.

Масштабные поиски

После того, как стало известно об исчезновении Усольцевых, начались их поиски, которые стали самыми масштабными в истории региона. В процессе было задействовано более 1,5 тысячи человек. Среди них были не только спасатели и сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Они обследовали около 500 дорог, но зацепок практически не обнаружили.

Когда в октябре 2025 года в районе их пропажи выпал глубокий снег, активная фаза поисков была завершена. Однако операцию возобновляли в конце января 2026-го, а также летом того же года. В поисках, проходивших в июне, принимали участие приблизительно 80 человек, причем это были опытные специалисты. А для журналистов и неподготовленных волонтеров зона была закрыта. В сентябре 2026 года глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что масштабное участие добровольцев больше не планируется, хотя поиски продолжатся.

Несчастный случай?

Основной версией исчезновения считается несчастный случай. Предполагается, что семья могла потеряться в лесу. К тому же в день их похода в том районе были сложные погодные условия: дождь, туман и резкое похолодание. Также местность по вероятному маршруту пропавших туристов (считается, что они шли либо к горе Буратинка, либо к горе Мальвинка) отличается сложным рельефом с изобилием каменных россыпей.

Рассматривается и возможность того, что, желая переждать непогоду, Усольцевы укрылись в одной из многочисленных расщелин или в каком-либо другом замкнутом пространстве. Там они развели огонь, что привело к отравлению угарным газом.

Следствием не исключается возможность и встречи с каким-нибудь опасным для человека хищником.

«Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребенка. Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели — бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали — тоже очень сложно», — объясняла РИА Новостям руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел главного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Или все же криминал?

Криминальную версию случившегося также окончательно не сбрасывают со счетов. По информации Сырымбетова, следствие рассматривает вероятность того, что семья могла быть убита браконьерами или золотодобытчиками, либо какими-то еще подозрительными личностями, которые в это время были в лесу.

Соседка Усольцевых уверена, что они не просто пропали, а их убили по чьему-то заказу. Выдвигалось предположение о том, что глава семьи был связан с преступниками. Поэтому они оправились в тайгу не в поход, а для передачи крупной суммы денег шантажистам. Последние также могут быть связаны с украинскими кол-центрами.

Есть предположение, что Усольцевы просто инсценировали свое исчезновение, а сами добровольно присоединились к какому-нибудь закрытому сообществу.

Свидетелей, которые могли пересечься с Усольцевыми в день из пропажи в горах, проверили на полиграфе. Сотрудники правоохранительных органов также проверили их телефоны. Но новых зацепок обнаружить не удалось. Никто исчезнувшую семью не видел.

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