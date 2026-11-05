Не говори «гоп»: ЕС и Украина зря торопятся праздновать победу демократов в США

Фото: legion-media/Vladyslav Sodel

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То, что Брюссель и Киев считают для себя удачей, может обернуться для них приближением краха.

Европа и Украина считают победу демократов на промежуточных выборах в США для себя удачей, так как ждут, что Белый дом возобновит денежные транши для помощи Киеву. Однако их надежды могут оказаться тщетными. Об этом aif.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Европейцы и украинцы, конечно, празднуют сейчас, полагая, что демократы придут, снова вернут транши Украине и все остальное. Но я не уверен, что так уж хорошо все для них будет, но, тем не менее, они полагают, что Трампа уже пересидели», — сказал Дудаков.

В действительности победа демократов может усложнить переговорный процесс между США и Россией, а для Украины это отнюдь не радужная перспектива, учитывая активное продвижение российской армии на фронте в зоне СВО. Ослабление позиций Трампа может в итоге выйти Киеву боком, считает Дудаков.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября 2026 года. Демократическая партия, которая еще при прежнем президенте США Джо Байдене зарекомендовала себя, как фракция с проукраинским курсом, одержала победу, отобрав большинство у Республиканской партии, возглавляемой Дональдом Трампом.

Демократы утвердили свое влияние в палате представителей и сенате США. Дональд Трамп признал результаты выборов и заявил, что готов работать с представителями демпартии, однако не считает поражение республиканцев своим личным политическим фиаско. Также он опубликовал в соцсети фотографию кепки с надписью VETO.

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