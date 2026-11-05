Два фрукта для здоровья сосудов: результаты эксперимента удивили ученых

Авокадо и манго улучшили сосудистый показатель у людей с преддиабетом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Даже при одинаковой калорийности рациона исследователи обнаружили разницу в работе артерий.

Ежедневное употребление авокадо и манго может положительно влиять на состояние кровеносных сосудов у людей с преддиабетом. К такому выводу пришли исследователи Иллинойского технологического института, которые обнаружили улучшение способности артерий расширяться в ответ на усиление кровотока. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.

В эксперименте приняли участие 82 взрослых человека с преддиабетом — состоянием, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но еще не достигает значений, характерных для сахарного диабета.

Участников случайным образом распределили на две группы. Одни ежедневно съедали целый авокадо и чашку манго, другие получали продукты с аналогичной калорийностью, но низким содержанием жиров и клетчатки.

Исследование продолжалось восемь недель.

Как авокадо и манго повлияли на сосуды

Ученые оценивали способность артерий расширяться при увеличении кровотока. Этот показатель помогает определить, насколько хорошо сосуды реагируют на изменения кровообращения.

Выяснилось, что у участников, ежедневно употреблявших авокадо и манго, показатель расширения сосудов увеличился примерно на один процентный пункт.

В контрольной группе, напротив, наблюдалось его снижение.

Разница в изменениях между двумя группами составила около 2,1 процентного пункта.

По мнению исследователей, полученные результаты указывают на потенциальную пользу такого изменения рациона для сосудистой функции у людей с преддиабетом.

Почему авокадо и манго могут быть полезны

Исследователи также проанализировали состав питания участников эксперимента.

Оказалось, что люди, употреблявшие авокадо и манго, получали больше клетчатки, витамина C и мононенасыщенных жиров.

Эти различия в рационе могли сыграть роль в наблюдаемых изменениях состояния сосудов.

Однако определить, какой именно фрукт внес больший вклад, ученые не смогли.

Дело в том, что авокадо и манго участники ели одновременно, поэтому отдельно действие каждого продукта не проверялось.

Кроме того, в исследовании фрукты заменяли другие продукты с сопоставимой калорийностью.

Таким образом, положительный результат мог быть связан не только с добавлением авокадо и манго, но и с изменением общего состава питания.

Снижают ли эти фрукты артериальное давление

Авторы работы дополнительно изучили показатели кровяного давления.

Среди мужчин исследователи обнаружили различия между группами по диастолическому давлению, измеренному на руке.

Однако изменения центрального диастолического давления не достигли статистической значимости.

Поэтому результаты не позволяют утверждать, что ежедневное употребление авокадо и манго надежно снижает артериальное давление.

Также пока неизвестно, сохраняется ли положительное влияние на сосуды после завершения восьминедельного эксперимента.

Исследование не оценивало, приводит ли такой рацион к уменьшению числа инфарктов, инсультов или других сердечно-сосудистых осложнений.

Как правильно включать авокадо и манго в рацион

Исследователи обращают внимание на важную особенность эксперимента: фрукты не просто добавляли к привычному питанию, а использовали вместо других продуктов.

Участники контрольной группы получали пищу с аналогичным количеством калорий, но меньшим содержанием клетчатки и жиров.

Поэтому полученные результаты нельзя напрямую переносить на ситуацию, когда человек начинает ежедневно съедать авокадо и манго сверх обычного рациона.

В рекомендациях Американской диабетической ассоциации на 2026 год людям с преддиабетом и сахарным диабетом советуют включать в питание цельные фрукты, некрахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и нежирные источники белка.

Авокадо и манго могут стать частью такого рациона, особенно если заменяют продукты с низким содержанием клетчатки.

При этом авторы исследования не утверждают, что именно эти два фрукта необходимы каждому человеку для поддержания здоровья сердца.

Результаты эксперимента показывают, что даже сравнительно небольшие изменения питания способны влиять на отдельные показатели работы сосудов. Однако для подтверждения долгосрочной пользы необходимы более продолжительные исследования.

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