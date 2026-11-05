Макрону скучно с нынешними лидерами ЕС, он тоскует по Меркель и Драги

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard via www.imago-imag

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Президент Франции ощущает уныние на саммитах Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2024 году заявил, что ему скучно общаться с нынешними лидерами Евросоюза — ему не хватает общества экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьера Италии Марио Драги.

Об этом заявило издание Le Figaro со ссылкой на письмо французского лидера журналистке Франсуазе Дегоа. Фрагменты переписки опубликованы в ее книге.

«Мне скучно. Все уныло и лишено творческой энергии. Я ужасно скучаю по Марио Драги и Ангеле Меркель», — такое письмо Макрон отправил Дегоа осенью 2024 года из Брюсселя во время саммита ЕС.

По словам Макрона, хотя происходящее его и тяготит, он все равно не падает духом.

Сейчас французскому лидеру не до скуки. Во Франции проходят масштабные протесты против экономической политики Парижа — они уже переросли в вооруженные бунты и погромы. Народ требует увольнения Макрона с поста президента, бьет витрины, дерется с полицией и сжигает машины.

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