Напал медведь? Из-за чего семья Усольцевых могла разделиться посреди тайги

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Спустя год расследования и поисков приоритетной версией остается несчастный случай.

Семья Усольцевых могла разделиться в походе, если кому-то из ее членов стало плохо или на одного из них напал медведь. Такое предположение в интервью РИА Новости сделала Яна Сырымбетова — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел главного управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.

«Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребенка. Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели — бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали — тоже очень сложно», — отметила Сырымбетова.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к скале Буратинка и не вернулись.

Первоначальные поиски стали самыми масштабными в истории региона: в них участвовали более 1,5 тысячи человек, включая волонтеров, правоохранителей и спасателей. Добровольцы обследовали около 500 дорог, но обнаружили лишь несколько зацепок. Активная фаза завершилась в октябре 2025 года, когда в горной тайге выпал глубокий снег.

Поиски возобновлялись в конце января 2026 года, а затем в июне — июле, когда позволила погода. В июньской операции участвовали около 80 человек — только опытные специалисты, зона была закрыта для журналистов и неподготовленных волонтеров. В сентябре 2026 года глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что масштабное участие добровольцев больше не планируется, хотя поиски продолжатся.

Сейчас следствие рассматривает как приоритетную версию несчастного случая, но криминал не исключает. Прежде соседка семьи заявляла, что подозревает заказное убийство. Также выдвигалось мнение, что Сергей Усольцев мог пойти в тайгу для передачи крупной суммы шантажистам, а вовсе не на прогулку. Распространяются версии и о добровольном уходе в закрытое сообщество старообрядцев или инсценировке пропажи.

Свидетели, находившиеся в день исчезновения семьи Усольцевых в районе происшествия, прошли проверку на полиграфе, следователи осмотрели их телефоны. Никаких следов и зацепок.

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