«У нас нет недружественных народов»: потомок Бисмарка получил медаль Пушкина

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент выразил надежду, что партнёры сделают правильные выводы.

Президент России Владимир Путин особо отметил тех, кто внес свой вклад в укрепление единства. В Екатерининском зале в Кремле вручил государственные награды. В том числе иностранным гражданам. Среди них и представители тех самых «недружественных стран», которые пытаются сохранить и продолжить развитие связей с Россией. Корреспондент «Известий» Максим Прихода — о торжественной церемонии.

Екатерининский зал, традиционная церемония вручения государственных наград. Но дата в календаре делает ее особой, подчеркивая важность заслуг присутствующих для единства Отечества.

«Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее большое Отечество», — сказал Путин.

Народы России объединены не только государственными границами, но и общим прошлым. «Россия — моя история» — один из главных отечественных образовательных проектов. Его руководитель Иван Есин удостоен президентской премии.

«Венцом этой работы, безусловно, является комплекс „Новый Херсонес" в Севастополе, где использованы самые современные технологии, с одной стороны, а с другой стороны — подлинники, артефакты. Для того чтобы историю сделать интересной, наглядной, понятной», — сказал он.

Премия президента за вклад в укрепление единства российской нации учреждена ровно 10 лет назад.

Премии и госнаграды в День народного единства вручают обычно тем, кто работает на благо сплочения народов многонациональной России, но в этот раз в Кремле по большей части иностранцы!

Например, итальянец Эннио Бордато приехал в Москву в 1981 году. Выучил русский, нашу страну называет родной. Он руководит фондом «Помогите спасти детей». Помогал в реабилитации пострадавших после теракта в Беслане, поддерживал детей из Южной Осетии в 2008-м и Донбасса начиная с 2014-го.

«12 лет там гуманитарная помощь, детские сады. Много мы делаем для людей, которые, к сожалению, живут при конфликте», — отметил он.

Каролина Гаспар Рамирес занимается тем, что открывает русскую культуру далекой Мексике!

«Это передача того наследия, то есть связи, которые формируются под воздействием культуры и литературы между нашими странами», — прокомментировала она.

Или вот: Александр фон Бисмарк. Потомок легендарного канцлера. Основал российско-немецкий общественный проект «Бисмарк-диалог».

«Если Россия и Германия дружат, у Европы все будет хорошо», — сказал он.

Он последовательно выступает за прямую коммуникацию между Россией и Германией и возвращение к взвешенному диалогу и взаимовыгодной кооперации.

«Речь идет о том, чтобы мы прежде всего в личном плане встречались друг с другом и установили доверительные отношения», — прокомментировал он.

Границы России нигде не заканчиваются, потому что наша культура живет в сердцах тех, кто по воле обстоятельств оказался вдали от Родины!

«Церковь была основана архиереями, священниками, мирянами, которые выехали отсюда в 20-х годах XX столетия, вынужденно, нехотя, но они выехали из России, но передали западному миру истинную русскую духовность и пламенную любовь к Отечеству, к России», — сказал настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимир Мальченко.

Многие из тех, кто сегодня получил награды из рук президента, приехали из стран, которые сегодня проводят враждебную политику по отношению к России. Однако, как неоднократно говорил Владимир Путин, у нашей страны нет недружественных народов. Есть недружественные элиты.

«Мы стремимся к сотрудничеству. А те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение и не будут стремиться к конфронтации, а наоборот будут стремиться к сотрудничеству с Россией», — подчеркнул Путин.

Сохранять не только внутреннюю сплоченность, но и умение дорожить тесными связями с теми, кто в них заинтересован, — одна из удивительных черт нашей страны, которая на виду не только в День народного единства, но и в любой другой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.