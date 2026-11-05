«Четыре раза за дубль покакал»: актриса Анна Богомолова о съемках с младенцами

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Артистка работает над созданием нового сериала «Роддом», но пока еще не держала ни одного ребенка на руках. А вот коллеги успели подгузников понюхать!

Актриса Анна Богомолова рассказала о забавных случаях, связанных с детьми на съемочной площадке нового сериала «Роддом». В этом проекте, как когда-то в фильме «Где ты?», она играет врача анестезиолога-реаниматолога. В связи с особенностью роли, ей пока не приходилось напрямую взаимодействовать с младенцами.

«С малышочками да, были, были, но я не держала, потому что я играю немножечко другого врача. Держат хирурги, которые принимают роды. Я занимаюсь счастьем женщины после рождения, чтобы все е гормоны, чтоб ей окситоцинчик пустить, вот чтоб она радовалась и не болела. Поэтому да, взаимодействовали, но сама лично не-е как-то ручками не трогала», — отметила Богомолова.

Зато успела посмотреть, как из разных сложных ситуаций выкручиваются ее коллеги. По словам актрисы, работа с малышами хоть и ответственна, но не усиливает стресс. Ведь крошки такие милые! Да и мама обычно всегда рядом, чтобы в случае необходимости обнять, накормить и успокоить.

«Скорее, наверное, с детьми повзрослее, там годовалыми, с ними уже тяжелее работать. А эти вот они засыпают и аккуратненько спят, маленькие, хорошенькие… Были у нас и такие, и были курьезные случаи, когда, ну, обкакивался ребеночек, в общем, да, плакали там, всякое-разное. Был мальчишка, который четыре раза за дубль покакал», — посмеялась актриса.

Кому из коллег Богомоловой так «повезло», она не рассказала. Впрочем, ее впечатления можно объяснить — 32-летняя звезда еще не стала мамой. Родителя четыре раза за дубль едва ли смутят! Зато в интервью 5-tv.ru артистка признавалась, что появился достойный возлюбленный, с которым она планирует свадьбу, — режиссер Сергей Филатов. Чувство к нему Анна назвала своим осознанным выбором. А там, может быть, и до материнства недалеко!

А вот коллега Богомоловой по сериалу «Роддом» Илья Глинников уже знает, что такое отцовство — в этом году избранница, которую он скрывает от публики, подарила ему сына. Всяческие курьезы с младенцами на съемках не были для артиста чем-то из ряда вон выходящим — он уже готов к любой подобной ситуации.

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