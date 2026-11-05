Не выдержал мук совести: пьяный мужчина обокрал дом и сам сдался полиции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Следователи возбудили против него уголовное дело.

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области юноша добровольно признался в преступлении полицейским. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило управление МВД России по региону.

В ведомстве заявили, что 20-летний парень ночью проник в частный дом в населенном пункте Дубовое и вынес оттуда мопед, канистру с бензином, сварочный аппарат и другие предметы. Все украденное он погрузил в машину своего знакомого, который не знал о случившемся.

Владельцы домовладения, заметив пропажу вещей, обратились в полицию с заявлением. Однако вечером преступник явился в участок, где во всем сознался. В управлении отметили, что юноша решил написать явку с повинной после того, как рассказал о случившемся знакомому.

Известно, что кражу молодой человек совершил пьяным. В отношении вора следователи возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что изъятое имущество передадут законному хозяину.

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