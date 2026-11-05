Россиянам пообещали четыре сокращенных рабочих дня в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внимание следует обратить на февраль — в этом месяце гражданам предстоит работать в субботу.

Жители России, работающие пять дней в неделю, в 2027 году получат четыре сокращенных рабочих дня. Об этом РИА Новости заявили глава департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Известно, что пораньше с работы россияне смогут уйти 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Эксперт напомнила, что 20 февраля выпадает на субботу, однако этот день будет рабочим днем из-за переноса выходных.

Другие предпраздничные дни тоже будут на час короче. Продолжительность рабочего времени в следующем году уменьшат перед Праздником Весны и Труда, Днем России и Днем народного единства. При стандартной восьмичасовой смене в эти даты сотрудники отработают семь часов.

Ранее гражданам напомнили о семи сокращенных рабочих неделях в 2027 году: две будут трехдневными и придутся на февраль и ноябрь. Остальные пять пройдут по четырехдневному графику, причем две из них выпадут на май, а еще по одной — на март, июнь и декабрь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.