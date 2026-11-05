Блогер Лерчек хочет прийти в суд на апелляцию по своему делу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, и ее участие зависит от самочувствия.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина. — Прим. ред.) намерена присутствовать в Мосгорсуде на пересмотре приговора по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья Чекалиной.

Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил блогера к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей. Кроме того, суд на три года запретил ей администрировать сайты в интернете. Приговор обжаловали обе стороны: защита просила оправдать блогера, а прокуратура настаивала на ужесточении условного срока до шести лет и запрете администрирования сайтов на пять лет.

История дела против Валерии и Артема Чекалиных

Уголовное дело о валютных операциях возбудили в 2024 году. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком перевели на счета компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей, вырученных от продажи фитнес-марафонов «Идеальное тело». Переводы оформлялись как оплата информационных услуг, а в банк предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и назначении платежей.

Вишняк заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания против соучастников. В январе 2026 года его приговорили к 2,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Мосгорсуд позже оставил этот приговор без изменений.

Артему Чекалину в апреле 2026-го назначили семь лет колонии общего режима и штраф около 194 миллионов рублей. Вину он не признал, заявляя, что подложных документов в банк не предоставлял. В октябре Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и признал приговор законным. Чекалина, приговоренного, пока не отправили в колонию, он остается в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Ранее, в 2023 году, Чекалины уже проходили по делу об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. После погашения долга с пенями и штрафами — около 500 миллионов — производство прекратили.

Лерчек борется не только за смягчение приговора, но и за свою жизнь

Дело Валерии Чекалиной выделили в отдельное производство в марте 2026 года после диагностирования у нее рака желудка четвертой стадии с метастазами. Изначально Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на 17 ноября, но из-за состояния здоровья блогера перенес заседание на 5 ноября. Накануне Чекалина прошла третий курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Две китайские медицинские клиники готовы принять Лерчек на лечение, одна из них уже направила предварительное письмо, сейчас блогер выбирает учреждение. После выбора документы нужно перевести на русский язык и заверить, затем их планируют направить в суд для разрешения на поездку в Китай.

Обследование в октябре показало новый рост метастазов, блогер начинает вторую линию химиотерапии. Близкие продолжают искать дополнительные варианты лечения. Чекалина обратилась в суд с просьбой разрешить поездку в Китай для экстренного лечения, поскольку в России нет нужных специалистов и лекарств. Загранпаспорт ей не возвращают без судебного разрешения.

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