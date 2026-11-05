Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тепловизионный и оптический каналы помогли обнаружить дроны.

Военнослужащие мобильных огневых групп (МОГ) группировки войск «Центр» выявили и уничтожили ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) ВСУ с помощью обзорно-наблюдательного прибора «Совенок» на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО).

В ночное время, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок». Устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости — в темноте, при сильном задымлении или в тумане. В его состав входят тепловизор и встроенная видеокамера с высоким разрешением, а также платформа с системой стабилизации, обеспечивающая четкое изображение в движении.

Использование одновременно тепловизионного и оптического каналов позволило операторам МОГ своевременно обнаружить приближение вражеских ударных дронов самолетного типа. После получения целеуказания военнослужащие открыли прицельный огонь на упреждение и уничтожили несколько воздушных целей, не дав им нанести удары по позициям подразделений.

Применение прибора «Совенок» в составе мобильных огневых групп существенно повышает эффективность противовоздушной обороны на малых высотах. Устройство уже зарекомендовало себя как надежное средство обнаружения малоразмерных воздушных целей, позволяющее оперативно реагировать на угрозы с воздуха.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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