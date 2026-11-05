«Перевернулась в гробу»: Ким Кардашьян раскритиковали за колье Элизабет Тейлор

Фото: Instagram*/kimkardashian

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Звезду реалити-шоу обвинили в неуважении к памяти покойной актрисы.

Пользователи сети обрушились с жесткой критикой на Ким Кардашьян: поводом стало украшение из коллекции покойной королевы Голливуда Элизабет Тейлор. Роскошное колье с изумрудами и бриллиантами звезда реалити-шоу примерила в римском бутике Bulgari.

В свое время ювелирный шедевр преподнес актрисе Ричард Бертон, ее бывший супруг. Драгоценность настолько ценна, что работник магазина брал ее в руки только в белых перчатках. Фото, на котором Ким позирует в белом платье с провокационным декольте и колье оскароносной Элизабет Тейлор, вызвало неоднозначную реакцию.

Опубликовав снимок в личном блоге, Кардашьян отметила, что восхищается актрисой, ее силой духа и верностью себе. Для нее большая честь примерить легендарное украшение артистки. Ким также поблагодарила ювелирный дом за возможность исполнить ее мечту. Подписчики, однако, восторга не разделили.

«Элизабет Тейлор только что перевернулась в гробу»;

«Похоже, ты просто в восторге от ее ювелирных изделий, честно говоря»;

«Ты не дотягиваешь до ее уровня»;

«Она была актрисой, очень знаменитой и талантливой. А ты?»

«Колье обесценилось», — писали комментаторы.

Несмотря на невыгодные сравнения, интерес к Элизабет Тейлор у Кардашьян и ее матери Крис Дженнер не угасает годами. Недавно обе появлялись на публике в нарядах, отсылающих к стилю легендарной актрисы. На гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе Ким появилась с пышной прической и в светлом архивном платье Balenciaga 1951 года с открытыми плечами и крупным бантом сзади, дополнили образ бриллиантовое колье Leviev и серьги Zydo Italy. Годом ранее Кардашьян вышла на подиум в серьгах из личного собрания Элизабет Тейлор.

Кроме того, она не раз выбирала наряды другого своего кумира — Мэрилин Монро. В 2022 году для Met Gala она взяла платье Монро в аренду в американском музее Ripley's Believe It or Not! Ради этого Ким похудела на семь килограммов за три недели. Вскоре после возврата в музей в сети появились слухи, что платье испорчено, однако Кардашьян это отрицала. Над ней не раз шутили из-за якобы нездоровой тяги к вещам умерших легенд.

Яркие модные эксперименты бывают и опасными. Весной на традиционном приеме журнала Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар» Кардашьян едва удержалась на ногах из-за слишком высоких каблуков. Она потеряла равновесие и начала падать прямо в кусты. Звезду спасли сопровождавшие ее помощники — успели вовремя подхватить и не допустили конфуза.

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