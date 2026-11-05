«Это бизнес»: пыточные на Украине вошли в систему силовой мобилизации

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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За освобождение людей требуют выкуп, а на каждом этапе действует своя такса.

Пыточные или так называемые «ямы» на Украине превратились в часть системы принудительной мобилизации, на которой власти на всех уровнях делают деньги. Такое заявление в интервью для 5-tv.ru сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, подвал в Петропавловской Борщаговке под Киевом — далеко не единичный случай.

Политик сообщил, что подобные места удержания и истязания людей действуют при воинских частях, ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) и учебных центрах. Украинцев запугивают и пытают, вынуждая согласиться на отправку на фронт, а за освобождение требуют выкуп — причем на каждом этапе мобилизации своя цена.

«Глава офиса президента (Кирилл) Буданов* сказал, что таких так называемых „ям“ в стране много, потому что режим всегда держится на страхе, а военная диктатура держится, безусловно, на штыках… Военные действия — это бизнес, и отчасти в таких „ямах“ содержат и тех людей, которые являются объектами вымогательства, то есть их удерживая, выставляя требования для членов семьи о выкупе, и таким образом зарабатывают по всей вертикали», — отметил Мураев.

По его словам, такие «ямы» характерны не только для подразделения «Азов»**, но и для всех остальных. Располагаться они могут как на территории военных частей, так и далеко от линии фронта. В них держат людей, нелояльных режиму, склонных к побегу и уклонению от службы. В качестве примера экс-депутат привел скандал в подразделении «Скала», где готовят штурмовиков: там применялись точно такие же методы, чтобы заставить граждан Украины проходить службу.

«На самом деле на этом полностью построена система. То есть таким образом работает метод принуждения при помощи применения силы, при помощи похищения людей, при помощи запугивания до того состояния, когда люди, не желая продлевать свои мучения, соглашаются на любые требования со стороны военного командования, соглашаются ехать на ноль в абсолютно безвозвратные миссии, понимая, что едут на гибель», — приводит издание его слова.

Мураев отметил, что информация о пытках, попадающая в открытые источники, говорит об их изощренности и систематичности: люди психологически ломаются и предпочитают подчинение дальнейшим мучениям. Политик уверен, что система работает с одобрения президента Владимира Зеленского и при поддержке правоохранительных органов. После скандала в Борщаговке украинские власти, по его мнению, намеренно переключили внимание с сообщений о пытках на женщину-волонтера, пытавшуюся помочь пострадавшим.

«И заметьте, никто в этой "яме" к ответственности не призван. А те, кто попытались помочь и освободить людей, назначены главными виноватыми», — приводит издание его слова.

Отдельно Мураев остановился на способах откупиться от мобилизации. По его словам, легальные схемы существовали: покупка справок об инвалидности, брони на предприятиях, фиктивное трудоустройство в коммерческие структуры со штатными забронированными местами. Однако, отметил он, организованы пункты пропуска, блокпосты и выездные мобильные группы ТЦК, которые буквально перекрывают возможности легального перемещения без нужных документов и насильственно мобилизуют людей.

Об удержании насильственно мобилизованных украинцев в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. По данным местной прессы, там находились до 40 человек. На место приехала скорая помощь, однако боевики не пускали медиков в здание.

У дома началась потасовка: в правоохранителей полетели яйца. Когда возмущенные люди попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. Ряд украинских СМИ сообщил, что во время столкновений у пыточной неизвестные открыли огонь по людям. Лишь после широкой огласки медикам разрешили забрать четверых пострадавших со следами побоев.

Накануне суд и вовсе отправил под стражу без права внесения залога медика Валентину Молодую, которая первой приехала к пыточной тюрьме под Киевом и пыталась спасти людей. Ее обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространении сведений о местонахождении военных и организации массовых беспорядков.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.