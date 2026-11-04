Коррупция в СБУ: генерал Дуку задержан по делу о преступной группировке

Фото: Zuma/ТАСС

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Оперативные действия велись в ходе специальной информации под названием «Карфаген».

Генерал Сергей Дуку, занимающий должность первого заместителя руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ, был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Информацию опубликовала «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

«Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку», — отметили в сообщении издания.

Арест высокопоставленного представителя силовых структур произошел одновременно с тем, как НАБУ обнародовало данные о раскрытии крупной преступной группировки. Официальных обвинений генералу на данный момент не выдвинуто, а его роль в противоправных схемах ведомство не раскрывает. Сообщается только, что оперативные действия велись в ходе специальной информации под названием «Карфаген».

Кроме мошеннических колл-центров, преступная группировка занималась незаконным оборотом наркотиков, выпуском контрафактных сигарет и фальшивых денег. Как сообщает «Украинская правда», схему организовал Андрей Осипов, имевший несколько судимостей в прошлом. Он вовлек в нее действующих должностных лиц СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Ранее Сергей Дуку совершил нападение на сотрудников антикоррупционного бюро, пока те производили обыск. Мужчина был вооружен.

Этот случай — часть коррупционного скандала на Украине. Ранее НАБУ подозревало главу прокуратуры Руслана Кравченко. После обысков он оставил должность, а затем в ответ обвинил директора НАБУ в подделке документов и покинул страну.

Противостояние антикоррупционных органов с силовыми и властными структурами Киева началось еще год назад, в 2025 году — расследование затронуло высшие круги, включая ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского.

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