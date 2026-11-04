«Водитель в белых перчатках»: Анита Цой об уроке экономии от бизнесмена

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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По словам певицы, некоторые траты можно и нужно ограничить или найти менее дорогую, но не менее качественную альтернативу.

Народная артистка России Анита Цой рассказала, как бизнесмен ругал ее за привычки роскошной жизни, которые обходятся звездам неоправданно дорого. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

«Один бизнесмен серьезно ругал меня, говорит зачем тебе водитель и машина? Я говорю, ну, как, мне очень нужно. Сейчас, говорит, любое такси можешь взять, самого высокого класса в Москве. Но ты сама посчитай, ты платишь зарплату, за амортизацию машины, за бензин, а ты приезжаешь в офис, и если у тебя нет концерта, он стоит там. Просто стоит. Ну, сидит в офисе, имеется ввиду», — вспомнила Цой.

По словам певицы, некоторые траты можно и нужно ограничить или найти менее дорогую, но не менее качественную альтернативу.

«Смысл два раза приехать из дома в офис и из офиса домой. Зачем оно тебе нужно. Вызываешь самое крутое, говорит, такси, какое только есть в Москве, самую крутую тачку, с крутым водителем в белых перчатках, он тебе сделает все круче, чем твой водитель», — отметила она.

Народная артистка России Анита Цой уверена, что многие знаменитости грешат черным пиаром. В интервью на 30-летии телеканала Муз-ТВ певица назвала конкретные случаи, когда артисты устраивали, по ее мнению, фиктивные разводы ради привлечения внимания. По ее словам, цена концертов и популярности артистов зависит от черного пиара.

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