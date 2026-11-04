Путин позвал в Кремль на чаепитие детей героев СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Это произошло в День народного единства.

Президент России Владимир Путин позвал в Кремль на чаепитие детей бойцов, героически погибших в ходе СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Участие в разговоре с президентом принимает и замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева по информации «Интерфакс».

«Эта встреча в Кремле проходит сейчас», — отметил Песков.

До неформального общения с детьми из семей героев СВО, российский лидер общался с ними на Красной площади и принял участие в ряде мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Президент России торжественно возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Путин поздравил россиян с праздником и отметил важность поддержки русского языка и культуры.

«Дорогие друзья, приветствую участников международной недели „Народы России“ и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства!», — сказал российский лидер.

После этого он пообщался с гостями мероприятия. В церемонии принимают участие деятели различных религиозных конфессий, а также представители общественных и молодежных объединений. Особую благодарность Путину выразили мусульманские лидеры России.

Затем президент выступил на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России» с заявлением о том, что межнациональная рознь в России недопустима.

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