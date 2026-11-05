«У них есть своя мама»: Полина Диброва отказалась воспитывать детей Товстика

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Избранница бизнесмена призналась, что любит его наследников, но не собирается заменять им Елену.

Полина Диброва не собирается становиться второй матерью для детей своего возлюбленного Романа Товстика. Об этом сообщили в издании «Комсомольская правда». Высказывание модели прозвучало на фоне судебного спора Романа с бывшей женой Еленой, от которой у него шестеро детей. Пресненский суд Москвы постановил, что пятеро несовершеннолетних должны жить с отцом.

«Я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама. Соответственно, и я тоже не искала в Романе отца своим детям, потому что у них есть папа, и он лучший для них», — объяснила Полина.

По словам Полины, решение суда стало для нее неожиданностью. При этом она надеется, что всем членам большой семьи удастся сохранить спокойные отношения. За год совместной жизни дети Дибровой и Товстика сблизились и, как рассказала модель, превратились в одну дружную команду.

Почему дети оказались в центре судебного спора

Роман Товстик и его бывшая жена Елена после расставания начали спорить о том, с кем должны жить их дети. Бизнесмен настаивал, что пятеро несовершеннолетних должны переехать к нему, и в итоге обратился в суд. В ходе разбирательства он утверждал, что бывшая супруга ограничивала его встречи с детьми. Также Товстик рассказывал, что трое младших наследников большую часть времени проводили с нянями в отдельном доме.

Бизнесмен заявлял, что дети не получали достаточно родительского внимания. В качестве примера он приводил эпизод с младшей дочерью Агатой. По словам Романа, девочка отказалась к нему подойти и объяснила это запретом матери. Елена с такой оценкой семейной ситуации не согласна.

Она также публично упоминала Полину Диброву, которая раньше была ее подругой, а теперь состоит в отношениях с Романом. Многодетная мать заявляла, что вместе с бывшим мужем строила семейный бизнес, тогда как его новая избранница, по ее выражению, «пришла на все готовенькое».

После оглашения решения суда Товстик заявил, что не собирается препятствовать общению Елены с детьми. Предприниматель подчеркнул, что не хочет травмировать их и готов предоставить бывшей жене возможность беспрепятственно видеться с наследниками.

«Я не хочу травмировать психику своих детей и готов предоставить Елене беспрепятственный доступ и общение с детьми», — написал он в социальных сетях.

Забирать детей из дома Елены Роман намерен после получения исполнительного листа. Ранее он также говорил, что готов оставить их с матерью при условии, что та не будет мешать его общению с ними и их контактам со старшими братьями и сестрами.

Сама Елена после заседания сообщила, что бывший муж стал приезжать к детям каждый день. Эти перемены она связала с отъездом Полины Дибровой в Китай и призналась, что рассчитывает восстановить отношения с Романом.

«Я пользуюсь отсутствием сожительницы, чтобы повлиять на Романа. Пока она далеко, в Китае, упускает шанс быть рядом, и мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтобы все случилось, и змеи уползли, и остались в Китае, а дети, братья и сестры были все вместе, росли вместе и получали материнскую любовь», — написала Елена в личном блоге.

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