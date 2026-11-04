Против адвоката сгенерировавшего ИИ-ролик с Лавровым возбудили дело

В Индии против адвоката возбудили дело за ИИ-ролик с Лавровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ложное видео могло спровоцировать скандал между Индией и России.

Полиция Нью-Дели возбудила уголовное дело против адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана. Его подозревают в распространении поддельного видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила газета The New Indian Express.

Ролик был создан с помощью цифровых технологий. На записи российскому министру приписали критические высказывания в адрес Индии, в том числе по вопросам внутренней политики страны и закупок российской нефти. В действительности Лавров таких заявлений не делал.

Поводом для расследования стала публикация видео в социальной сети X. По данным индийских СМИ, запись распространили с аккаунта Бхушана. Ранее подлинность ролика опровергли Министерство иностранных дел Индии и российское посольство. В индийском внешнеполитическом ведомстве отдельно предупредили, что видео является подделкой.

По оценке правоохранителей, ролик содержал недостоверную и провокационную информацию, которая могла спровоцировать распространение слухов, нанести ущерб репутации отдельных лиц и нарушить общественный порядок. Сейчас следователи выясняют происхождение записи и обстоятельства ее распространения в социальных сетях.

О том как отличить сгенерированное видео от настоящего есть в материалах 5-tv.ru. Нейросети позволяют за считаные секунды генерировать видео с изображениями и голосами реальных людей. При этом распознать фальшивку бывает непросто даже самим знаменитостям. Эксперты предупреждают: подобные технологии могут использоваться не только для развлечения, но и для мошенничества, шантажа и дискредитации людей.

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