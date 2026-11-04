Бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова похоронили в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет.

Бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова похоронили на Рублевском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Ранее в храме Космы и Дамиана в Москве прошла церемония прощания с музыкантом. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и близкие. У входа в храм установили портрет Тарасова и возложили венок из белых лилий.

Алексей Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О смерти артиста сообщили участники «Любэ». Представитель коллектива рассказал ТАСС, что причиной стало онкологическое заболевание. По словам лидера группы, народного артиста России Николая Расторгуева, музыкант боролся с тяжелым недугом с июля.

В последние месяцы Тарасов не участвовал в концертах коллектива. Его партии исполнял сын Серафим, который выходил на сцену вместе с «Любэ». После смерти отца он опубликовал архивные фотографии и посвятил ему несколько трогательных слов. С группой

Тарасов сотрудничал практически с момента ее основания в 1989 году. Он участвовал в записи всех студийных альбомов «Любэ», однако постоянным участником концертного состава стал лишь в 2005 году. Его голос на протяжении многих лет дополнял партии Николая Расторгуева и стал частью узнаваемого звучания коллектива.

Личная жизнь Алексея Тарасова

Первой женой Алексея Тарасова была актриса Ольга Машная, известная зрителям по фильму «Гардемарины, вперед!». По словам артистки, они познакомились на свадьбе общих знакомых, после чего Тарасов пригласил ее на свидание. В браке у пары родился сын Дмитрий.

Позднее отношения супругов завершились разводом. Машная рассказывала, что после рождения ребенка семейная жизнь стала для них непростым испытанием.

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