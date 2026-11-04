«Она меня учит»: Гусева рассказала о музыкальных способностях дочери

Екатерина Гусева рассказала, что дочь разбирается в музыке лучше нее

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анна выбрала творческое направление для дальнейшего обучения.

Народная артистка России Екатерина Гусева призналась, что ее дочь Анна разбирается в музыке лучше нее. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

По словам Гусевой, дочь хочет поступать в музыкальное учебное заведение, однако требования к выбранному ею направлению очень высокие.

«Ей нужно будет читать партитуры с листа. Понимаете, произведения большой формы играть, а не просто этюды, которые она играла на экзамене», — рассказала артистка.

Гусева отметила, что впереди у дочери сложный учебный год и ежедневные занятия.

«Не получится — вернется в десятый класс. Справится, <…> значит, будет учиться», — сказала она.

При этом сама актриса призналась, что не может помочь дочери с музыкальной подготовкой, поскольку не знает нот.

«Она лучше меня разбирается. Понимаете, это я у нее учусь и сольфеджио, и чистому интонированию, и интервал держать. <…> Это она меня учит», — призналась Гусева.

С 1996 года Екатерина Гусева замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей, родившийся в 1998 году, и дочь Анна, которая появилась на свет в 2010-м.

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