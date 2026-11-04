«Направление интересное»: сын Гусевой после аспирантуры МГИМО пишет диссертацию

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По стопам матери Алексей не пошел.

Народная артистка России Екатерина Гусева рассказала, что ее сын Алексей после окончания аспирантуры МГИМО работает над диссертацией. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

По словам артистки, сын выбрал направление, связанное с международным лоббизмом и конфликтологией.

«Он пишет диссертацию. Знаете, у них такое направление интересное — „международный лоббизм и конфликтология.“ Он закончил аспирантуру МГИМО. Сейчас он пишет диссертацию», — рассказала Гусева.

Гусева также отметила, что сын отличается скромностью и не стремится к публичности.

С 1996 года актриса замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей, родившийся в 1998 году, и дочь Анна, которая появилась на свет в 2010-м.

В начале октября артистка появилась вместе с 27-летним Алексеем на закрытом показе фильма «Романовы. Преданность и предательство». Гусева редко выходит в свет с членами семьи, поэтому совместное появление привлекло внимание поклонников.

В социальных сетях актриса тогда опубликовала снимок, на котором сидит рядом с сыном, положив голову ему на плечо. Пользователи отмечали внешнее сходство Алексея с матерью и удивлялись тому, как он повзрослел.

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