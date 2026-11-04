Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Президент России заявил о важной объединительной роли русского языка и народа, поздравляя граждан с Днем народного единства.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства и заявил о стратегическом значении поддержки русского языка и культуры. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании международной недели «Народы России».

По словам Путина, русский язык и народ выполняют объединительную и созидающую роль. Президент отметил, что сохранение и поддержка русской культуры и языка имеют стратегическое значение.

«Дорогие друзья, приветствую участников международной недели "Народы России" и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства!» — сказал президент.

Российский лидер также поприветствовал участников международной недели «Народы России».

Международная неделя «Народы России» посвящена укреплению единства народов страны. Мероприятия проходят ежегодно со 2 по 8 ноября по всей России.

Проведение недели организовано в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, а оператором — фонд «Росконгресс».

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