Скончался итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

Фото: www.globallookpress.com/Mario Cartelli

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Семья планирует провести похороны в узком частном кругу.

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс умер в возрасте 93 лет в Риме. Наибольшую известность ему принесли эротические фильмы, которые нередко становились предметом споров и бросали вызов цензуре. Об этом 4 ноября сообщило агентство Ansa со ссылкой на супругу и детей режиссера.

По словам близких, Брасс умер утром. Семья планирует провести похороны в узком частном кругу.

Режиссер родился 26 марта 1933 года в Милане. Свою карьеру он начал в 1960-х годах как экспериментальный постановщик, однако широкую известность получил благодаря работам в жанре эротического кино.

Среди наиболее известных картин Брасса — «Калигула», «Ключ», «Миранда», «Салон Китти», «Паприка» и «Все леди делают это». Его работы вызывали неоднозначную реакцию у критиков и зрителей.

Брасс также способствовал известности ряда актрис. Среди них Стефания Сандрелли, Серена Гранди, Дебора Каприольо и Клаудия Колль. При этом режиссер был связан и с другими заметными представителями итальянского кинематографа. Брасс дружил с Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.

За десятилетия работы режиссер сформировал узнаваемую репутацию автора, чьи картины регулярно становились поводом для дискуссий. Его творчество оказалось связано прежде всего с эротическим кино и противостоянием ограничениям.

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