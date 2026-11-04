Ночной рейд в Анкаре обернулся задержанием 34 россиянок

В Турции после рейдов по ночным клубам задержали 34 россиянок

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Женщин поместили в депортационный центр, у них изъяли телефоны.

В Анкаре после полицейских рейдов сразу в трех ночных клубах задержали 34 гражданки России. Турецкие власти заподозрили женщин в нарушении норм морали и общественной безопасности. Об этом сообщило посольство РФ в Турции, передает РИА Новости.

Операция прошла еще 23 октября.

Сейчас женщины находятся в депортационном центре «Акюрт». У них изъяли мобильные телефоны, однако возможность связаться с близкими по стационарному телефону сохранили.

С россиянками работает турецкий адвокат. В посольстве сообщили, что сотрудники консульства уже получили доступ к задержанным и выясняют причины произошедшего, а также условия содержания женщин.

«В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. По линии посольства были приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания. По мере развития ситуации будут оказаны дальнейшая необходимая поддержка и содействие», — добавили в дипмиссии.

При этом, по информации источника РИА Новости в турецких правоохранительных органах, после судебного разбирательства задержанных иностранок, в том числе россиянок, депортируют из страны.

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