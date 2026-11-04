В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Аренда двухколесного транспорта возобновится после возвращения теплой погоды.
Москвичам временно придется отказаться от привычных поездок на арендованных электросамокатах и велосипедах. Все сервисы проката в столице приостановили работу из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.
Как пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, решение связано с требованиями безопасности.
«Из-за непогоды поставили на паузу прокат электросамокатов. Сейчас на них ездить небезопасно», — говорится в сообщении Дептранса.
Вернуться к привычному режиму сервисы смогут после того, как в столицу придет теплая погода. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.
Переждать непогоду рекомендуют и тем, у кого есть собственные электросамокаты и велосипеды. В Департаменте транспорта советуют временно не выезжать на них и пользоваться общественным транспортом.
В Москве 4 ноября ожидались небольшие осадки в виде мокрого снега. Они могут продолжиться и в ближайшие дни, вплоть до 8 ноября. Однако надолго снежный покров не задержится, так как большая часть осадков растает.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.