В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аренда двухколесного транспорта возобновится после возвращения теплой погоды.

Москвичам временно придется отказаться от привычных поездок на арендованных электросамокатах и велосипедах. Все сервисы проката в столице приостановили работу из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.

Как пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, решение связано с требованиями безопасности.

«Из-за непогоды поставили на паузу прокат электросамокатов. Сейчас на них ездить небезопасно», — говорится в сообщении Дептранса.

Вернуться к привычному режиму сервисы смогут после того, как в столицу придет теплая погода. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Переждать непогоду рекомендуют и тем, у кого есть собственные электросамокаты и велосипеды. В Департаменте транспорта советуют временно не выезжать на них и пользоваться общественным транспортом.

В Москве 4 ноября ожидались небольшие осадки в виде мокрого снега. Они могут продолжиться и в ближайшие дни, вплоть до 8 ноября. Однако надолго снежный покров не задержится, так как большая часть осадков растает.

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