«Булановских приютил»: подтанцовка Киркорова рассмешила пользователей сети

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/alinatur4aeva; 5-tv.ru

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Особенность выступления оказалась не в вокале артиста — зрителей куда больше заинтересовало происходящее за его спиной.

Подтанцовка народного артиста России Филиппа Киркорова неожиданно оказалась в центре внимания пользователей сети. Зрители сравнили танцоров певца с прославившейся летом 2025 года подтанцовкой заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой.

Во время концертов Киркорова пользователи обратили внимание не только на самого певца, но и на происходящее на заднем плане. Ленивые движения танцоров вызвали у зрителей ассоциации с балетом Булановой, который в прошлом году стал интернет-мемом.

В комментариях поклонники предположили, что Киркоров мог пригласить участников команды певицы. Более того, пользователи заметили, что балет танцует несинхронно. При этом лица танцоров не совпадают с теми, кто выступал с артисткой.

«Они как на утреннике подглядывают друг у друга движения»;

«У Булановой учились?»;

«Господи, он Булановских приютил? Вот это человек»;

«Только не увольняйте их», — пишут пользователи под завирусившимся видео.

Подтанцовка Татьяны Булановой получила широкую известность летом 2025 года после ее выступления на музыкальном фестивале с песней «Один день». Особое внимание тогда привлекли участники балета — Дмитрий, Максим и Алена.

Их движения под динамичную музыку показались зрителям необычно спокойными и неторопливыми. В сети танец быстро получил название «энергосберегающего», а само выступление стало мемом.

Впоследствии движения танцоров начали повторять другие артисты. К флешмобу присоединились Юлия Паршута, Марк Тишман, Сергей Лазарев, Лиза Моряк и Стас Костюшкин.

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