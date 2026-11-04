Прокуратура США попросила снять обвинения с россиянки из-за эмбрионов лягушек

Фото: Reuters/Reba Saldanha

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Ей грозило до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Прокуратура США попросила суд штата Массачусетс прекратить уголовное дело против российской исследовательницы Ксении Петровой, которую обвинили в контрабанде эмбрионов лягушек. Ей грозило до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

«Сторона обвинения с уважением просит суд разрешить прекратить дело по обвинительному заключению без возможности повторного предъявления тех же обвинений», — говорится в ходатайстве.

История началась в феврале 2025 года, когда Петрова возвращалась в США из Франции. Российская исследовательница, работавшая в Гарвардской медицинской школе, привезла из Парижа эмбрионы шпорцевой лягушки, которые собиралась использовать в научной работе. Однако биологический материал не был указан в таможенной декларации.

Эмбрионы в багаже

16 февраля 2025 года сотрудники таможенно-пограничной службы задержали Петрову в аэропорту Логан в Бостоне. После обнаружения незадекларированных эмбрионов американские власти аннулировали ее исследовательскую визу категории J-1 и начали добиваться ее депортации. Исследовательница оспорила действия иммиграционных служб в суде, однако в мае того же года против нее возбудили уголовное дело о контрабанде товаров в США.

По версии Министерства юстиции США, Петрова могла знать о необходимости декларировать биологический материал. В материалах обвинения указывалось, что в телефоне россиянки обнаружили сообщения от коллеги с напоминанием о правилах ввоза эмбрионов. При этом сама исследовательница, как утверждала американская сторона, заявляла, что не знала о необходимости указывать образцы при пересечении границы.

Петрова настаивала, что не пыталась намеренно нарушить таможенные правила. Ее адвокат Грегори Романовский также утверждал, что незадекларированный ввоз произошел непреднамеренно. Защита обращала внимание на несоразмерность последствий предполагаемого нарушения, учитывая, что речь шла о биологическом материале для научных исследований.

Обвинение предъявили по одному пункту о контрабанде. Согласно опубликованным ранее материалам Министерства юстиции США, россиянке грозили до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Как ранее сообщали в Bloomberg, Петровой отказали в условно-досрочном освобождении из-под иммиграционного содержания. Власти объяснили решение тем, что россиянка не представила достаточных доказательств отсутствия угрозы для общества и национальной безопасности США, а также риска побега. Кроме того, при рассмотрении просьбы учли сведения о предполагаемой прошлой преступной деятельности и действиях, которые американская сторона сочла противоречащими интересам национальной безопасности.

Сама Петрова заявляла, что в случае депортации в Россию может столкнуться с опасностью из-за участия в протестах против специальной военной операции в 2022 году.

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