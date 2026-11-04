Пока жену жалеют, Тарасов развлекается: футболист нашел «сестру-близняшку»
Дмитрий Тарасов встретился с женщиной, которая на него сильно похожа
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; Instagram*/tarasov23; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пока зрители реалити-шоу критикуют спортсмена за резкость по отношению к супруге, сам он делится веселыми видео и неожиданными знакомствами.
Бывший футболист Дмитрий Тарасов лично встретился с блогером Еленой, известной благодаря вирусному мему «А мне пофиг». Пользователи социальных сетей неоднократно обращали внимание на внешнее сходство спортсмена и женщины, в шутку называя их братом и сестрой.
Тарасов решил поддержать эту историю и приехал в гости к своей интернет-«родственнице». Об этом он рассказал в опубликованном ролике.
Причем футболист приехал не с пустыми руками. Перед встречей Тарасов сообщил подписчикам, что подготовил для Елены продукты.
«Ребятки, по многочисленным просьбам. Вы меня просто урыли сообщениями в соцсетях с просьбой, чтобы я встретился со своей сестрой. Я приехал к ней, друзья, и привез ей много-много продуктов», — рассказал Тарасов.
Спортсмен признался, что еще до знакомства у него сложилось положительное впечатление о женщине.
«И я чувствую, что она очень хороший человек», — добавил он.
Как Елена стала «сестрой-близняшкой» Дмитрия Тарасова
Шутки о предполагаемом родстве появились из-за внешнего сходства футболиста с героиней популярного интернет-мема.
Сама Елена ранее записала видео, в котором с юмором рассказала, что ее действительно нередко принимают за Тарасова.
«Как ни странно, нас часто путают. Хотя он красивее меня намного», — пошутила блогерша.
По ее словам, сходство оказалось настолько заметным, что некоторые пользователи даже фотографировались с ней, принимая за известного спортсмена.
«Несколько раз фотографировалась от его имени, и его подписчики отмечали у себя, хотя там на фотографиях я», — рассказала женщина.
В итоге многочисленные сравнения привлекли внимание самого Тарасова, который решил познакомиться со своей «сестренкой».
Чем прославилась героиня мема «А мне пофиг»
Елена уже несколько лет ведет блог вместе с мужем Николаем. Супруги публикуют юмористические видео о повседневной жизни, бытовые зарисовки и забавные перепалки.
Особой популярностью у их аудитории пользуются ролики с распаковкой уцененных продуктов.
Широкую известность женщина получила в конце 2021 года, когда в социальных сетях распространилось короткое видео с ее участием.
В ролике Елена с невозмутимым выражением лица произнесла фразу «А мне пофиг», которая быстро стала интернет-мемом.
После этого блогерша продолжила снимать юмористические видео вместе с супругом, а позднее получила новую волну внимания благодаря сравнению с Дмитрием Тарасовым.
Почему Дмитрия Тарасова раскритиковали после реалити-шоу
В последнее время имя бывшего футболиста обсуждают не только из-за интернет-шуток, но и в связи с его участием в реалити-шоу.
Некоторые зрители обвинили спортсмена в чрезмерной жесткости по отношению к супруге Анастасии Костенко.
Поводом стал один из конфликтов во время испытаний. Костенко пожаловалась на самочувствие и напомнила мужу о перенесенных четырех беременностях, сколиозе и проблемах с мениском.
Однако Тарасов довольно резко отреагировал на ее слова.
«Это никого не волнует здесь, никому неинтересно. Ты приехала, значит принимай правила игры», — заявил футболист.
После выхода подобных эпизодов часть зрителей начала обвинять спортсмена в абьюзивном поведении.
Долги Тарасова
Помимо громких скандалов с супругой, у Дмитрия Тарасова годами накопились серьезные финансовые обязательства. И это не разовые эпизоды, а устойчивая картина.
Отправной точкой можно считать 2019 год, когда Тарасов ушел из «Локомотива». Именно с этого момента его доходы заметно изменились.
Если в РПЛ футболист получал высокие зарплаты, то дальше ставка была на медийные проекты и бизнес. В 2025 году закрылся футбольный клуб «Родина Медиа», которым Тарасов управлял совместно с МУЗЫКАНТОМ T‑Killah. Это дополнительно сократило один из источников дохода.
Уже в 2023 году финансовые проблемы стали публичными. В базе ФССП значилась кредитная задолженность порядка 205 тысяч рублей.
Тогда же стало известно о судебном споре с риелторской компанией. Агентство оказало услуги по продаже квартиры, но Тарасов не оплатил работу. Суд встал на сторону риелторов.
В конце 2025 года к списку добавилась налоговая задолженность. Изначально речь шла примерно о 243 тысячах рублей, но из‑за отсутствия платежей к февралю 2026 года сумма выросла до примерно 279 тысяч.
Недавно также стало известно, что у Тарасова числятся 56 штрафов на 61 250 рублей и 59 неоплаченных проездов по платной дороге на 45 610 рублей. Общая сумма задолженности составляет 106 860 рублей.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ