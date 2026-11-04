«Я даже не сомневалась»: Жасмин высказалась о слухах про развод Стаса Михайлова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица с самого начала придерживалась определенного мнения о разрыве певца с женой.

Заслуженная артистка РФ Сара Шор, известная, как Жасмин, высказалась о слухах про развод Стаса Михайлова. По ее словам, она с самого начала была уверена, что это все — неправда.

«Я даже не сомневалась… Я не думаю, что это был хайп, но в каждой семье есть какие-то свои нюансы. Поэтому я даже не вмешивалась, даже не спрашивала. Я знала, что будет все хорошо, потому что та сильная любовь, которая есть между ними, она не может пройти вот так просто в одну секунду», — заявила она 5-tv.ru на юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлевского дворца.

Вы ничего от меня не услышите: как Михайлов сам комментирует слухи о разводе

Ранее сам Стас Михайлов На концерте прокомментировал разговоры о возможных проблемах в отношениях с супругой Инной. Артист не стал вдаваться в подробности личной жизни, но дал понять, что обсуждать семейные дела с посторонними не собирается.

«Вы никогда про семью от меня ничего не услышите, потому что семья есть семья», — подчеркнул певец.

Артист также отметил, что все претензии и замечания супругам следует обсуждать наедине, без вмешательства посторонних. По его мнению, решать подобные вопросы нужно внутри семьи, а не перед журналистами.

Черно-белое фото, «мы больше не вместе» и «прощай»: Инна интригует публику

Разговоры о возможном расставании пары начались 21 сентября. Поводом стали публикации Инны Михайловой в социальных сетях, в которых она сообщила, что они с мужем больше не вместе, а также выложила черно-белую фотографию Станислава. Также она подчеркнула, что больше не имеет отношения к сценическому образу своего благоверного, который видят зрители. При этом сам он опроверг сообщения о разводе.

Позже 26 октября супруга артиста опубликовала в соцсетях старое видео с выступлением мужа и сопроводила его загадочной подписью.

Ролик датирован 2011 годом — именно тогда Стас и Инна поженились. Однако внимание подписчиков привлекла не столько архивная запись, сколько слова, которыми супруга артиста ее подписала. Она указала нынешний год, добавила разбитое сердце и коротко написала: «Прощай…».

Публикация тут же вновь запустила угасшую было волну разговоров о возможном разрыве. Инна продолжает публиковать неоднозначные сообщения, а сам певец предпочитает упорно хранить молчание.

Если не ссора, то что? — Загадка брака Михайловых и связь с работой певца

Тем не менее, остается открытым вопрос — если не ссора, то что именно произошло между супругами и чем объяснить странные посты Инны? В окружении пары уже обсуждают возможную причину ссоры. Как рассказали KP.ru источники в шоу-бизнесе, причиной размолвки могли стать рабочие вопросы. Инна много лет занималась концертами мужа, участвовала в создании шоу и фактически контролировала работу его коллектива. Однако в последнее время певец стал сотрудничать с новыми людьми, и это, по слухам, не понравилось супруге.

Знакомые пары предполагают, что Инна могла болезненно воспринять перемены — ее будто «отправили в отставку» в сфере, которой посвятила многие годы. Впрочем, это пока лишь домыслы.

Ничто не предвещало: 20 лет душа в душу

Отношения Стаса и Инны начались около 20 лет назад. Они сошлись на афтерпати концерта певца в Москве, а поженились только в 2011 году. За годы брака у супругов родились две дочери — Мария и Иванна. Кроме того, в семье воспитывались дети Инны и Стаса от предыдущих отношений.

Певец не раз признавался, что жена стала для него настоящей опорой. Он говорил, что Инна появилась в его жизни в непростой период и помогла ему поверить в себя.

И ведь еще недавно супруги публично признавались друг другу в любви и не скрывали теплых отношений — а теперь вдруг такая череда недомолвок. Именно поэтому неоднозначные заявления Инны стали тревожной неожиданностью для фанатов. Пока что остается лишь гадать, идет ли речь о серьезном семейном кризисе или супруги просто переживают обычную ссору, которую жена решила проработать публично.

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