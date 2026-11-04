Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Политик связал происходящее с интересами киевских властей, которым, по его мнению, нужны бесправные люди.

Работорговля на Украине процветает, а западные государства предпочитают не замечать происходящего. Такое мнение высказал председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, комментируя скандал вокруг обнаруженного под Киевом объекта Нацгвардии, где удерживали десятки человек.

По словам политика, раньше опасность попасть в подобные застенки грозила украинцам, чье имущество приглянулось националистам или чьи политические убеждения не соответствовали их взглядам. Теперь же, считает Медведчук, под угрозой оказался практически каждый житель страны.

«Системе нужны бесправные рабы», — заявил он.

Поводом для высказывания стал инцидент в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Украинские источники сообщили, что в подвале частного дома вооруженные люди удерживают около 40 человек. По первоначальным сообщениям, некоторые из них находились в тяжелом состоянии и нуждались в медицинской помощи.

По мере развития конфликта у здания собрались несколько сотен человек. Сначала протестующие пытались выломать ворота, забрасывали дом камнями и другими предметами, а затем проломили кирпичную стену. В ответ силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь. Сообщалось также о повреждении полицейских автомобилей и автобуса Нацгвардии.

Ситуация получила широкий общественный резонанс после того, как охрана здания отказалась пропускать внутрь медиков. Возмущенные местные жители и родственники предполагаемых пленников собрались у дома и потребовали освободить находившихся там мужчин. При этом украинские власти отвергли сообщения о незаконном содержании людей.

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