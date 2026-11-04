Хабенский рассказал, кто составляет конкуренцию МХТ

Хабенский не намерен соперничать с режиссерами по по количеству постановок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Худрук МХТ имени Чехова рассказал о творческом взаимодействии театра и музея.

Народный артист России Константин Хабенский не намерен соперничать с профессиональными театральными режиссерами по количеству постановок. Об этом он рассказал 5tv-ru на пресс-завтраке, посвященном итогам первых пяти лет работы во главе Московского Художественного театра имени Чехова.

По словам Хабенского, театр и музей развиваются параллельно, дополняя друг друга и предлагая зрителям новые впечатления. При этом между площадками существует своеобразное творческое соперничество, однако оно не мешает общей работе.

«Мы даже в каком-то смысле соревнуемся друг с другом по активности, по тому, как что преподносится, но не мешаем друг другу в этих фантазиях», — пояснил худрук.

Он также отметил, что посетители МХТ могут не ограничиваться просмотром спектакля. До начала представления или во время антракта у них есть возможность заглянуть в музей театра, познакомиться с его экспозицией и провести время в уютной обстановке.

Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в 2021 году, сменив на этом посту режиссера Сергея Женовача. За пять лет под его руководством театр выпустил 54 премьеры.

Артист подчеркнул, что главной задачей руководства остается развитие театра и привлечение новой аудитории, а не соревнование ради количества постановок.

Также в беседе на завтраке Константин Хабенский объяснил почему Юра Борисов ушел из спектакля «Гамлет». С 25 ноября роль принца Датского исполнит выпускник ГИТИСа Оливер Мара.

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