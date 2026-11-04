Следком раскрыл детали личности убийцы 16-летнего подростка в Приморье
Следком: подозреваемый в убийстве школьника в Приморье был диспетчером
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Кем задержанный оказался по профессии и семейному положению?
Задержанный по подозрению в убийстве 16-летнего школьника в городе Большой Камень Приморского края был диспетчером, а ранее педагогом. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК России по региону.
«Информация о том, что в момент совершения преступления подозреваемый работал учителем не соответствует действительности. Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчером», — сказали в ведомстве.
Фигурант сам является отцом. Его допросили, 5 ноября ему выберут меру пресечения.
Ранее у кинотеатра «Октябрь» в Большом Камне произошло жестокое убийство — источник 5-tv.ru сообщил, что 16-летний юноша гулял с друзьями. Подростки разругались с пьяным 42-летним мужчиной и ссора перешла в драку — дебошир получил по лицу от одного из ребят.
В отместку он взял нож у своей матери, которая тут же рядом работала кассиром, нашел парня в кинотеатре и ударил его ножом в сердце. Подросток умер на месте. После расправы мужчина вернул нож женщине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.