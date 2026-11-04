Все дело в эмоциях? Хабенский перестал реагировать на критику

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Художественный руководитель МХТ объяснил, какие рецензии считает ценными.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова и народный артист России Константин Хабенский перестал болезненно воспринимать критику, поскольку редко встречает профессиональные разборы театральных постановок. Об этом актер сообщил на пресс-завтраке, передает 5-tv.ru.

По словам Хабенского, для него важна не сама оценка спектакля, а глубина анализа и аргументация автора рецензии. Артист отметил, что далеко не каждый критический отзыв основан на внимательном изучении постановки.

«Так мало критики, которая меня восхищает профессиональным разбором по делу. Поэтому меня перестала какая-либо критика задевать», — заявил худрук МХТ.

Он добавил, что ценит материалы, в которых автор делится впечатлениями от спектакля и объясняет свою оценку, а не ограничивается описанием личного настроения.

Во время встречи актер также высказался об идее рассматривать театр прежде всего как институт воспитания, а не сферу услуг. Хабенский напомнил, что основные принципы театральной школы и культуры закладываются в профильных учебных заведениях. Сам театр он назвал живым организмом, главная задача которого — пробуждать эмоции.

По словам артиста, зрители приходят на спектакли, чтобы смеяться, плакать и переживать чувства, которые сложно испытать в повседневной жизни. При этом он не исключил развития образовательной составляющей, но подчеркнул, что вводить ее следует деликатно, не отодвигая на второй план эмоциональную природу театра.

Отдельно Хабенский рассказал о выборе ролей в кино. Он пояснил, что соглашается на предложения режиссеров, если видит в них интересную творческую задачу и готовность к смелым решениям. При этом возраст и опыт постановщика не имеют для актера решающего значения.

Говоря о своих многочисленных обязанностях, Хабенский назвал главным направлением своей деятельности благотворительность. Он возглавляет фонд, который помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного мозга.

В завершение встречи Хабенский призвал коллег бережнее относиться друг к другу, радоваться чужим успехам и по возможности помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

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