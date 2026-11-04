«Моя броня и защита»: что делает Екатерина Гусева перед выходом на сцену

Екатерина Гусева призналась, что перед выходом на сцену всегда молится

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка гораздо спокойнее чувствует себя в чужом образе.

Народная артистка РФ Екатерина Гусева перед выходом на сцену всегда молится. Именно молитва помогает ей справиться с волнением и почувствовать внутреннюю опору. Об этом она рассказала на концерте в честь 65-летия Кремлевского Дворца в беседе с 5-tv.ru.

Гусева отметила, что во время спектакля ей проще абстрагироваться от собственных переживаний, поскольку она полностью погружается в образ. Однако ситуация меняется, когда перед началом выступления со сцены объявляют ее настоящее имя.

«Понимаете, когда я в роли в спектакле, это уже не я. И я могу сказать, что я не волнуюсь. Но как только я делаю шаг на сцену, я кто угодно», — рассказала артистка.

Она привела в пример свои сценические образы Анны Карениной и Марии Магдалины. По словам Гусевой, в этот момент возникает другая ответственность — соответствовать ожиданиям зрителей и уже сформировавшемуся образу артиста.

«Нужно же быть собой, а вдруг вот я не соответствую тому образу, который, может быть, уже сформирован? И отсюда волнение. Но, с другой стороны, это и делает артиста живым», — объяснила Гусева.

На вопрос о том, что помогает ей подготовиться к выходу на сцену, актриса ответила коротко: молитва.

«Молитва. Всегда с молитвой. Вот это такая самая сила, моя броня, моя защита», — призналась артистка.

Гусева известна не только по театральным и кинематографическим работам, но и как певица.

Музыкальная карьера развивалась параллельно с актерской. После участия в мюзикле «Норд-Ост» артистка продолжила выступать с сольными программами, в ее репертуаре появились романсы, песни из кинофильмов, арии из мюзиклов и произведения советских композиторов.

В 2006 году Гусева выпустила дебютный сольный альбом «Может быть, получится».

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