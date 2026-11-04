Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Актер посвятил Московскому драматическому театру имени Пушкина более 50 лет.

Заслуженный артист России Владимир Григорьев скончался на 75-м году жизни. О смерти актера сообщили представители Московского драматического театра имени Пушкина в социальных сетях.

Артист практически всю профессиональную жизнь посвятил одной сцене. Его сотрудничество с театром началось еще в 1975 году, когда Григорьев учился на выпускном курсе ГИТИСа. Тогда ему предложили роль в спектакле «Разбойники» по произведению Фридриха Шиллера. Приглашение оказалось настолько своевременным, что к моменту вручения дипломов однокурсникам молодой актер уже отправился на театральные гастроли.

За более чем полвека работы Григорьев стал частью истории театра. В его творческой биографии — десятки сценических образов, среди которых Роллер в «Разбойниках», Шансонье в постановке «Блэз», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк» и Антонио в спектакле «Великая магия».

Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. На момент смерти ему было 74 года.

Еще одной артисткой, посвятившей театральной сцене почти полвека, стала Екатерина Райкина. Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, которая около 50 лет прослужила в Театре имени Евгения Вахтангова. В труппу ее приняли в 1959 году. Помимо театральных работ, Райкина снималась в кино: зрители знают ее по картинам «Западня», «Благочестивая Марта» и «Клуб женщин». Она была дочерью известного сатирика Аркадия Райкина и сестрой народного артиста России Константина Райкина.

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