«Нужно было попросить прощения»: психолог назвал главную ошибку Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалист считает, что публичное сожаление могло бы изменить отношение людей.

Психолог Сергей Ланг объяснил, почему негативное отношение к Ларисе Долиной в интернете продолжает усиливаться и что артистка могла сделать, чтобы избежать масштабной волны критики. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, принятие ошибки — важный этап психологической работы над собой. Когда человек признает, что поступил неправильно, он получает возможность разобраться в причинах случившегося и изменить свое поведение. Отрицание же, напротив, заставляет тратить дополнительные силы на попытки уйти от проблемы.

«Очень долгое время Долина сама отрицала свою ошибку, она ее не признавала. И это еще больше усугубило ее состояние сейчас, потому что в психологии любая работа над собой начинается с принятия: „Да, я виновата, я буду делать все, чтобы впоследствии не допустить ошибок через определенные внутренние проработки“. Таким способом человек избавляется от стресса. А когда человек уходит в отрицание, он тем самым как бы пытается убежать от проблемы, что тоже требует определенного количества сил и ресурсов, и в итоге усугубляет ситуацию», — пояснил Ланг.

Психолог также назвал способ, который мог бы смягчить реакцию публики. Эксперт считает, что Долиной следовало открыто обратиться к людям, признать сожаление о случившемся и попросить прощения. Такой шаг мог бы изменить восприятие ситуации и вызвать больше сочувствия со стороны аудитории.

«Долиной нужно было публично попросить прощения, сказать, что она действительно очень сожалеет о том, что произошло. Тогда бы люди начали ее поддерживать. А когда человек идет с позиции „я ни в чем не виноват“, ну, конечно же, это всегда вызывает волну так называемого хейта», — объясняя главную ошибку артистки, резюмировал специалист.

Почему Долина оказалась в центре скандалов

В последнее время имя Ларисы Долиной регулярно появляется в обсуждениях в социальных сетях. Пользователи создают мемы, пародии и коллажи с певицей. Одним из поводов для новой волны публикаций стала история с интернет-магазином «АйфонБерри», который осенью 2026 года рекламировал смартфоны Apple и Samsung, а также технику Dyson со скидками до 30%.

Для продвижения магазина использовали ролики с участием известных артистов — Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой и Прохора Шаляпина. Покупателям обещали доставить товары из Дубая в течение 30 дней после полной предоплаты. Однако заказанные устройства люди так и не получили. По данным Пятого канала, от действий мошенников пострадали около 200 покупателей, а общий ущерб оценили примерно в десять миллионов рублей.

После скандала рекламные ролики удалили. Директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица не имела отношения к мошеннической схеме, а видео с ней могли быть созданы с помощью нейросети. Представитель артистки подчеркнул, что она не размещала подобную рекламу на собственных страницах.

При этом история с магазином стала еще одним поводом для обсуждения певицы в интернете. Ранее ее имя уже оказалось связано с многочисленными мемами из-за судебного разбирательства о квартире в московских Хамовниках.

Летом 2024 года Долина продала недвижимость предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже артистка заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее совершить сделку. Певица попыталась оспорить продажу через суд, и первоначально недвижимость оставили за ней. Однако покупательница продолжила добиваться пересмотра решений.

В декабре 2025 года Верховный суд России признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье. В январе 2026 года Долина освободила жилье, а новая владелица получила ключи. История вызвала широкий общественный резонанс, а выражение «эффект Долиной» стало использоваться в обсуждениях ситуаций, когда продавцы пытаются вернуть уже проданную недвижимость.

Долина пожаловалась на травлю и отменила концерты

На фоне продолжающейся критики директор артистки Сергей Пудовкин обратился к представителям СМИ, блогерам и пользователям интернета с просьбой прекратить травлю. По его словам, негативная информационная обстановка отразилась на здоровье певицы. Кроме того, он сообщил, что оскорбления и публикации затронули не только саму исполнительницу, но и ее близких — дочь и несовершеннолетнюю внучку.

Команда Долиной намерена проверять публикации, коллажи и мемы с участием артистки на предмет оскорблений и унижения чести и достоинства. При обнаружении нарушений юристы готовы обращаться в суд.

Кроме того, певица решила временно приостановить концертную деятельность и отказаться от пяти выступлений, запланированных до конца 2026 года. Долина объяснила это необходимостью отдохнуть и подготовить новую программу. Также артистка заявляла, что считает происходящее вокруг нее следствием порчи.

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