Паническая атака или инфаркт? Как распознать смертельную угрозу

Боль в груди при панической атаке может напоминать сердечный приступ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В такой момент цена ошибочного решения может оказаться слишком высокой.

Паническую атаку легко перепутать с сердечным приступом из-за схожих симптомов. В обоих случаях человек может испытывать боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение и сильный страх. Однако некоторые особенности появления позволяют установить их причину. Об этом рассказали специалисты в материале Everyday Health.

По словам врача Алекса Макдональда, даже медицинским работникам иногда сложно отличить паническую атаку от инфаркта без дополнительных исследований.

При этом самостоятельно исключать сердечный приступ нельзя, даже если человек раньше уже сталкивался с приступами паники.

Как отличить паническую атаку от инфаркта

Одно из главных различий заключается в характере развития симптомов.

Паническая атака обычно начинается с резкого ощущения тревоги и страха, которые достигают максимальной интенсивности в течение нескольких минут. Приступ может возникнуть после эмоционального потрясения или сильного стресса, но иногда начинается без очевидной причины.

При сердечном приступе дискомфорт нередко нарастает постепенно, на протяжении нескольких минут. Его могут спровоцировать физическая нагрузка или эмоциональное напряжение.

Однако инфаркт также способен начаться в состоянии покоя и без предупреждения.

Еще одно отличие связано с продолжительностью неприятных ощущений. При панической атаке симптомы обычно быстро достигают пика, после чего постепенно ослабевают.

При инфаркте боль может сохраняться дольше нескольких минут, исчезать и затем возвращаться.

При этом ни один из этих признаков сам по себе не позволяет достоверно определить причину ухудшения самочувствия.

Какая боль в груди бывает при панической атаке

По словам кардиолога Уильяма Лоусона, паническая атака чаще сопровождается резкой, колющей болью в груди.

Дополнительно могут возникать дрожь, озноб, приливы жара, головокружение и покалывание в конечностях.

Некоторые люди испытывают онемение, ощущение нереальности происходящего или сильный страх смерти.

Боль в груди встречается у значительной части людей, переживающих панические атаки. По приведенным данным, с таким симптомом сталкиваются до 70% пациентов.

Именно поэтому приступ тревоги иногда воспринимается как угрожающее жизни нарушение работы сердца.

Какие симптомы могут указывать на инфаркт

При сердечном приступе боль чаще описывают как давление, тяжесть, сдавливание или жжение за грудиной.

Неприятные ощущения могут распространяться на руки, шею, челюсть, спину или верхнюю часть живота.

Кроме того, возможны холодный пот, тошнота, необычная слабость, головокружение и одышка.

Иногда сердечный приступ сопровождается дискомфортом, напоминающим изжогу.

Врач Алекс Макдональд подчеркнул, что особенно насторожить должны симптомы, сохраняющиеся более 15 минут или возвращающиеся после временного облегчения.

Однако ждать 15 минут перед обращением за помощью не следует: при подозрении на инфаркт необходимо действовать сразу.

Кто чаще сталкивается с паническими атаками и инфарктами

Возраст и состояние здоровья могут влиять на вероятность каждого из состояний.

По словам Уильяма Лоусона, панические атаки чаще рассматривают как возможную причину симптомов у людей моложе 50 лет, особенно если ранее у них диагностировали тревожное или посттравматическое стрессовое расстройство.

Сердечный приступ более вероятен у людей старше 65 лет, а также при наличии факторов сердечно-сосудистого риска.

К ним относятся сахарный диабет, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение и наследственная предрасположенность.

Однако инфаркт возможен и у молодых людей, а паническая атака может возникнуть в пожилом возрасте. Поэтому возраст и наличие тревожного расстройства не позволяют самостоятельно установить диагноз.

Что делать при подозрении на сердечный приступ

Если возникла боль в груди и непонятно, связана ли она с панической атакой или инфарктом, специалисты рекомендуют немедленно вызвать скорую помощь.

Особенно важно не медлить, если боль распространяется на руку, спину, шею или челюсть, сопровождается потливостью, тошнотой либо затруднением дыхания.

Ожидая медиков, следует прекратить физическую нагрузку и оставаться в покое.

Кардиолог Лоусон также предостерег от самостоятельной поездки за рулем в больницу при подозрении на инфаркт.

Алекс Макдональд отметил, что в некоторых случаях пациентам с предполагаемым сердечным приступом рекомендуют разжевать аспирин до приезда скорой помощи. Однако препарат подходит не всем, в частности при аллергии или риске кровотечения. Поэтому вопрос его приема необходимо согласовать с медицинским специалистом или диспетчером экстренной службы.

Как помочь себе во время панической атаки

Если сердечные причины симптомов исключены и человек понимает, что переживает паническую атаку, облегчить состояние могут техники медленного дыхания и переключения внимания.

Например, можно сосредоточиться на окружающих предметах, звуках или других ощущениях, чтобы уменьшить выраженность тревоги.

Некоторым людям помогают спокойная музыка, легкая растяжка и упражнения на расслабление.

Однако подобные методы не должны задерживать обращение за медицинской помощью при новой или необычной боли в груди.

Для профилактики повторяющихся панических атак специалисты рекомендуют обсуждать лечение с врачом. В зависимости от ситуации могут применяться когнитивно-поведенческая терапия, лекарственные препараты и регулярная физическая активность.

Главное правило, на котором настаивают медики, — не пытаться самостоятельно отличить инфаркт от панической атаки только по ощущениям. Из-за сходства симптомов для установления причины нередко требуется медицинское обследование.

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